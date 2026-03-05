Головна Світ Політика
Українські F-16 кілька тижнів залишалися без американських ракет

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Українські F-16 кілька тижнів залишалися без американських ракет
Під час дефіциту ракет пілоти F-16 збивали дрони бортовими гарматами
фото: Reuters

Брак ракет Sidewinder тривав понад три тижні під час російських атак взимку

Українські винищувачі F-16 протягом більш ніж трьох тижнів не мали достатньої кількості американських ракет для перехоплення російських дронів і ракет. Дефіцит виник наприкінці листопада і тривав до середини грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Співрозмовники агентства зазначили, що після затримки постачань Україна мала лише кілька американських ракет класу «повітря-повітря» AIM-9 Sidewinder на весь парк винищувачів F-16.

Через це протягом майже місяця літаки фактично не мали достатнього озброєння для боротьби з російськими дронами та крилатими ракетами. Джерела повідомили, що під час дефіциту пілоти F-16 здійснювали денні бойові вильоти та намагалися збивати безпілотники за допомогою бортових гармат.

Водночас такі операції було небезпечно проводити вночі, хоча більшість атак російських дронів відбувається саме в темний час доби. Також пілоти намагалися використовувати ракети, які раніше не спрацювали під час запуску, сподіваючись, що після технічного обслуговування вони зможуть бути використані повторно. За словами одного з джерел, у деяких випадках це спрацьовувало.

Співрозмовники Reuters зазначили, що українські пілоти переважно використовують модифікації ракет AIM-9, відомі як Limas та Mikes, які були виготовлені у 1970-х і 1980-х роках. Попри свій вік, ці ракети залишаються відносно дешевим та ефективним засобом перехоплення російських дронів і крилатих ракет.

Дефіцит ракет було подолано у грудні, коли Україна отримала нову партію AIM-9 від партнерів. Джерела не назвали країни, які передали ракети, пояснивши це міркуваннями безпеки.

Reuters не змогло встановити точну причину затримки постачань, а також визначити, чи були вони пов’язані з рішеннями США або європейських партнерів. Водночас одне з джерел зазначило, що партнери України повідомили Київ про відсутність доступних запасів ракет, не уточнюючи, які саме країни йдеться.

Нагадаємо, що Пентагон і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від атак іранських безпілотників Shahed.

Теги: росія Україна ракета F-16 військова допомога

