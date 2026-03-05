Оточення Трампа знайшло спосіб красиво завершити війну в Ірані

Радники Трампа стурбовані перспективами кампанії проти Ірану та пропонують якнайшвидше оголосити перемогу і завершити операцію

В оточенні президента Сполучених Штатів Америки зростає занепокоєння через відсутність чіткої стратегії виходу з конфлікту з Іраном. Радники наполягають на якнайшвидшому оголошенні «великої перемоги» та згортанні операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Президент Дональд Трамп наполягає на тому, що готовий вести війну проти Ірану «вічно». Але в оточенні Трампа є чимало радників та помічників, які вважають, що краще згорнути кампанію проти Ірану. Інакше країна матиме великі проблеми.

«Конфлікт вже забрав життя шести американців, і чиновники готуються до того, що кількість жертв зросте в наступні дні. Фондовий ринок переживає хаос, а ціни на бензин зростають, що ставить під загрозу ключові основи середньострокової кампанії Трампа. А всередині адміністрації помічники досі намагаються пояснити, чому країна розпочала війну – і що саме буде далі», – йдеться в повідомленні.

Також радники побоюються, що конфлікт переросте у затяжну війну без чітких цілей і з незначними «електоральними балами». Тоді Штати неминуче зазнаватимуть нових військових втрат.

«Ніхто не вважає цю війну популярною. У кращому випадку це відволікає увагу від пріоритету економіки. Але в гіршому випадку це може стати політичною катастрофою, і це може бути катастрофою для поколінь в Ірані та для республіканської партії», – сказав стратег республіканської партії та колишній чиновник державного департаменту Трампа Метью Бартлетт.

Нагадаємо, військове керівництво Сполучених Штатів розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня. Для підтримки операцій американські військові вже звернулися до Пентагону із проханням направити додаткових офіцерів військової розвідки. Їх планують залучити для підтримки військових операцій проти Ірану щонайменше на 100 днів, але, за оцінками військових, кампанія може затягнутися до вересня.