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Росія збільшить оборонні витрати до історично високого рівня у 2025 році – Bloomberg

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія збільшить оборонні витрати до історично високого рівня у 2025 році – Bloomberg
Витрати на національну оборону та внутрішню безпеку Росії складуть близько 40% загальних бюджетних виплат
фото з відкритих джерел

Російський уряд має намір збільшити витрати на оборону до 13,2 трильйона рублів

Росія планує збільшити оборонні витрати у 2025 році до 6,2% валового внутрішнього продукту країни на тлі війни проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

Проєкт трирічного бюджету, з яким ознайомилося Bloomberg, показує, що уряд має намір збільшити витрати на оборону до 13,2 трильйона рублів ($142 млрд) у 2025 році із запланованих на цей рік з 10,4 трлн рублів, що становить 6,2% валового внутрішнього продукту. На основі даних проєкту, військові витрати знизяться до 5,6% ВВП у 2026 році та до 5,1% у 2027 році.

Також витрати на національну оборону та внутрішню безпеку, згідно з проєктом бюджету, у 2025 році становитимуть близько 40% загальних витрат Росії. Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін продовжує переводити економіку на військові рейки на тлі вторгнення в Україну. Це більше, ніж сукупне фінансування на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку, відповідно до проєкту бюджету.

«Таємні витрати на засекречені або невизначені статті, деякі з яких можуть бути включені до інших категорій, за прогнозами, зростуть до 12,9 трильйона рублів у 2025 році з початково запланованих 11,1 трильйона рублів цього року, залишаючись на рівні близько 30% загальних бюджетних витрат», – йдеться у матеріалі.

Кремль продовжує нарощувати витрати на війну, оскільки його війська повільно просуваються на сході України, зазначає агентство.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін підписав закон про підвищення податків, який у найближчі 6 років принесе майже 17 трлн рублів ($120 млрд).

Згідно із законопроєктом, ставку податку буде підвищено з 13% до 15% для росіян із доходами від 200 тис. руб на місяць ($1 456), до 18% для тих, хто заробляє від 5 до 20 млн руб на рік ($40-150 тис.), до 20% – для доходів від 20 до 50 млн руб на рік ($150-360 тис.) і до 22% – для доходів понад 50 млн руб.

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Теги: росія росіяни бюджет Держбюджет путін путінський режим економіка війна

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