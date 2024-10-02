Ізраїль заборонив в'їзд генсеку ООН через його неоднозначні заяви про війну

Генсек ООН заявив, що він засуджує розширення конфлікту на Близькому Сході

Очільник МЗС Ізраїлю оголосив генсека ООН персоною нон грата

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що він забороняє генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу в’їзд до країни через те, що той не зміг «однозначно засудити» масовану ракетну атаку Ірану на Ізраїль. Відповідне повідомлення опубліковано в X.

«Кожен, хто не може однозначно засудити злочинний напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує ступати на землю Ізраїлю. Це генеральний секретар, який ще не засудив різанину та сексуальні злочини, вчинені ХАМАС 7 жовтня, і не оголосив їх терористичною організацією», – йдеться в дописі.

Варто зазначити, що 1 жовтня Гуттереш оприлюднив заяву щодо «останніх нападів на Близькому Сході». «Я засуджую розширення конфлікту на Близькому Сході, ескалацію за ескалацією. Це повинно припинитися. Нам абсолютно необхідне припинення вогню», – заявив він.

Нагадаємо, Іран запустив 200 балістичних ракет по території Ізраїлю. Глава Державного департаменту США підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була «абсолютно неприйнятною». За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.

Як повідомлялося, Ізраїль направив Ірану «прозорі попередження» про намір відповісти на будь-який обстріл своєї території та прямо вдарити по ядерних чи нафтових об'єктах.

До слова, у ніч проти 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ здійснювали авіаудари по об'єктах «Хезболли» в південних передмістях Бейрута. Це сталося у відповідь на ракетну атаку Ірану на Ізраїль.

Раніше радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.