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До БРІКС вступили ще п’ять країн

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
До БРІКС вступили ще п’ять країн
До БРІКС тепер входять десять країн
ілюстрація: Lucas Zhuang/Twitter

Члени БРІКС сподіваються, що розширення блоку дасть позитивні результати

Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Іран і Ефіопія в понеділок, 1 січня, приєдналися до міждержавного об'єднання БРІКС. Про це повідомляє Africanews.

«Зростання БРІКС може означати зміну геополітичного ландшафту, хоча аналітики, як і раніше, не впевнені в тому, чи буде це розширення допомогою або перешкодою для членів БРІКС», – пише видання.

Деякі експерти кажуть, що розбіжності всередині групи можуть послабити процес ухвалення рішень і силу БРІКС загалом. Однак члени БРІКС сподіваються, що розширення сприятиме «більшому представництву економік, що розвиваються, і надасть шанс не бути залежними від долара США».

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал ібн Фархан Аль Сауд наголосив, що БРІКС є «вигідним і важливим каналом» для зміцнення економічного співробітництва.

Зазначимо, що, окрім п'яти нових членів групи, до БРІКС (англ. BRICS  – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa) входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південно-Африканська Респубіка (ПАР).

Засновниками БРІКC є Бразилія, Росія, Індія та Китай. На ці країни разом припадає понад 40% населення світу та чверть світової економіки. Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Створення міждержавного об'єднання ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.

Нагадаємо, очільник Китаю Сі Цзіньпін закликав до єдності своїх колег із БРІКС і наполіг на необхідності розширення угруповання, щоб протистояти глобальному «періоду турбулентності та трансформації».

Теги: БРІКС Саудівська Аравія Єгипет ОАЕ Іран

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