У будинку, який належав Пригожину, тепер проводяться секс-вечірки

БДСМ-вечірка у Петербурзі зацікавила поліцію та ультраправих активістів

Правоохоронці перервали секс-вечірку з елементами БДСМ у готелі «Палац Трезіні» на Університетській набережній Санкт-Петербурга. Про це повідомило російське ЗМІ «Фонтанка».

Поліція, як стверджує видання, нікого не затримувала. Учасників вечірки біля дверей готелю зустрічали активісти ультраправого руху «Руська громада».

«Поки одні воюють під прапорами Спаса Нерукотворного, інші влаштовують оргії в костюмах чортів у центрі міста», – ідеться у повідомленні організації

Власником будівлі, в якій проходила секс-вечірка, раніше називався засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин.

Торік під час обшуків після заколоту бізнесмена силовики виявили біля будівлі автомобілі з готівкою на загальну суму 10 млрд рублів (згодом їх повернули Пригожину).

Нагадаємо, ввечері 23 червня 2023 року власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.