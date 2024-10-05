Лідери країн Заходу перестали боятися ядерних погроз Роcії та дедалі більш рішуче висловлюються за подальшу підтримку України

Західні лідери більше не бояться ядерних погроз Росії та готові надалі підтримувати Україну

Лідери країн Заходу дедалі менше звертають увагу на ядерні погрози з боку Росії та демонструють більшу рішучість у питанні подальшої підтримки України. Про це пише журнал Time.

Видання зазначає, що ескалацією погроз ядерної війни Кремль намагається перешкодити західним країнам надавати Україні допомогу, особливо коли йдеться про зброю для ударів по об'єктах у глибині РФ.

Time наводить приклад реакції Москви на резолюцію Європейського парламенту від 19 вересня, в якій закликається надати Україні таку зброю. Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін тоді заявив, що ця резолюція «призведе до світової війни із застосуванням ядерної зброї».

Однак, президент Європарламенту Роберта Мецола в інтерв'ю Time назвала заяву Володіна «типовою конфронтаційною реакцією» і додала, що я«кщо така риторика буде посилюватися, то ми повинні бути до цього готові».

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен також зазначила, що не знає, чи є риторика чиновників Кремля блефом або правдою. Однак, за її словами, ми «ніколи не можемо дозволити комусь, хто не поважає демократію, права людини і все те, у що ми віримо, вирішувати, що нам робити».

Time пише, що для багатьох західних лідерів «Володимир Путін став схожим на хлопчика, який занадто часто кричав про ядерну зброю, притупляючи вплив свого власного ядерного стримування».

«Єдина червона лінія, яку я бачу в цій війні, вже була перетнута, коли вони напали на Україну», – сказала глава данського уряду.

Видання зазначає, що, попри чітке усвідомлення ігнорування «червоних ліній», Кремль продовжує дедалі більше їх малювати. Зокрема, через кілька днів після погрози Володіна на адресу Страсбурга, Путін заявив, що Росії слід знизити поріг застосування ядерної зброї.

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