ООН бракує грошей на допомогу українцям узимку

Агентство ООН у справах біженців співпрацює з українськими організаціями, щоб забезпечити підтримку ВПО та надати допомогу найбільш вразливим групам населення

Нині організація має лише 47% коштів, необхідних для підтримки мільйонів українців, переміщених або постраждалих від війни

Організація Об’єднаних Націй (ООН) не має коштів для допомоги українцям прийдешньої зими, у той час, коли більше половини потужностей України з виробництва електроенергії знищено. Про це повідомила представниця агентства ООН у справах біженців Кароліна Ліндхольм Біллінг, передає «Суспільне».

«Рівень фінансування таких організацій, як наша, занадто низький для цієї пори року», –заявила посадовиця.

За її словами, ООН нині має лише 47% коштів, необхідних для допомоги мільйонам українців, переміщених або постраждалих від війни. А аналогічний період минулого року програма була профінансована на 70%.

Зараз в Україні близько 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО), проте обстріли інфраструктури та активізація російських військ спричиняють нові переміщення населення, зазначила Біллінг.

«Майже 99 тисяч людей, наприклад, евакуювалися або покинули прифронтові села в Донецькій області з 1 серпня», – зауважила посадовиця.

Вона також додала, що агентство ООН у справах біженців співпрацює з українськими організаціями, щоб забезпечити підтримку внутрішньо переміщеним особам та надати допомогу найбільш вразливим групам населення, зокрема перед настанням зими. Близько 650 000 людей отримують цю допомогу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Організація Об’єднаних Націй не може по-справжньому й справедливо розв’язувати питання війни та миру, оскільки в Раді Безпеки надто багато залежить від права вето.

До слова, під час виступу на засіданні Ради Безпеки у Нью-Йорку генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що внаслідок повномасштабного російського вторгнення більш як 15 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги.