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Генсек ООН заявив про готовність з Трампом вирішувати «драматичні виклики»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Генсек ООН заявив про готовність з Трампом вирішувати «драматичні виклики»
Гутерріш подякував американським виборцям за «активну участь у демократичному процесі»
фото з відкритих джерел

Гутерріш заявив, що співпраця між США та ООН є важливим компонентом міжнародних відносин

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США. Про це повідомляє AP.

Генсек ООН заявив, що він готовий «конструктивно співпрацювати з новою адміністрацією для вирішення драматичних викликів, з якими стикається наш світ».

«Я підтверджую свою віру в те, що співпраця між Сполученими Штатами та Організацією Об'єднаних Націй є важливою основою міжнародних відносин», – йдеться в заяві глави ООН.

Речник ООН Стефан Дюжаррік, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що за правління Трампа чотири роки тому «генеральний секретар мав дуже добрі стосунки з президентом».

«Те, що у них були різні думки з низки питань, було зрозуміло всім. Це не завадило генеральному секретарю співпрацювати з урядом Сполучених Штатів, як це робили всі попередні генеральні секретарі», – сказав Дюжаррік.

Мапа президентських виборів у США

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 292 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові ввечері 6 листопада визнає програш на президентських виборах. Згодом вона привітала республіканця Дональда Трампа з перемогою на виборах.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.

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Теги: ООН Дональд Трамп Антоніу Гутерріш вибори у США

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