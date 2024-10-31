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КНДР готує потужний «сюрприз» на день виборів у США – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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КНДР готує потужний «сюрприз» на день виборів у США – Reuters
КНДР вже здійснила ряд випробувань міжконтинентальної балістичної ракети з висококутової траєкторії
фото із відкритих джерел

Reuters: КНДР планує ядерні випробування у день президентських виборів у США

Північна Корея може провести ядерні випробування приблизно 5 листопада, в день голосування на президентських виборах у США. Про це пише Reuters з посиланням на південнокорейських офіційних осіб.

Наголошується, що КНДР вже розмістила з цією метою пускову установку, готову для міжконтинентальної балістичної ракети. «КНДР може спробувати наголосити на своїй розробці стратегічної зброї, спробувавши запустити ракету великої дальності або провести сьоме ядерне випробування приблизно під час виборів 5 листопада», – йдеться в матеріалі.

Південнокорейський депутат Пак Сон Вон повідомив, що, згідно з даними розвідки республіки, ракета поки що не встановлена ​​на пусковому майданчику, проте є ймовірність, що її вже перевезли на потрібне місце. КНДР здійснила ряд випробувань міжконтинентальної балістичної ракети з висококутової траєкторії, що дозволило ракетам досягати мети на значно менші відстані порівняно з їхньою максимальною дальністю.

Нагадаємо, у четвер Північна Корея здійснила випробувальний запуск балістичної ракети у бік східних вод країни.Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї у короткому повідомленні зазначив, що запуск відбувся в четвер вранці, проте не надав жодних додаткових деталей, зокрема, про відстань, на яку пролетіла ракета.

До того ж, балістична ракета, запущена КНДР, виявилася найдальнобійнішою за весь час випробувань. Про це повідомив телеканал NHK з посиланням на Міноборони Японії.Тривалість польоту становила 1 годину 26 хвилин

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Теги: США Північна Корея вибори у США ракета

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