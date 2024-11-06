Гарріс визнає поразку на виборах у вечірній промові – Reuters

Раніше повідомлялося, що чинна віцепрезидентка США виступить з промовою на території університету Говарда

Гарріс виступатиме о 18:00 за Вашингтоном

Віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові ввечері 6 листопада визнає програш на президентських виборах. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Виступ Гарріс, як зазначається, запланований на 18:00 за Вашингтоном (01:00 7 листопада за Києвом).

Раніше повідомлялося, що Гарріс хотіла виголосити свою переможну промову на території університету Говарда, але після поразки від Дональда Трампа вона виступить зовсім в іншому місці.

Також Камала Гарріс готується зателефонувати Трампу, щоб визнати свою поразку на виборах. Байден також планує телефонну розмову з Трампом. А ще він виступить з промовою про результати виборів.

Мапа президентських виборів у США

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

До слова, інавгурація новообраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року.