Головна Світ Політика
search button user button menu button

Гарріс визнає поразку на виборах у вечірній промові – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Гарріс визнає поразку на виборах у вечірній промові – Reuters
Раніше повідомлялося, що чинна віцепрезидентка США виступить з промовою на території університету Говарда
фото з відкритих джерел

Гарріс виступатиме о 18:00 за Вашингтоном

Віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові ввечері 6 листопада визнає програш на президентських виборах. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Виступ Гарріс, як зазначається, запланований на 18:00 за Вашингтоном (01:00 7 листопада за Києвом).

Раніше повідомлялося, що Гарріс хотіла виголосити свою переможну промову на території університету Говарда, але після поразки від Дональда Трампа вона виступить зовсім в іншому місці.

Також Камала Гарріс готується зателефонувати Трампу, щоб визнати свою поразку на виборах. Байден також планує телефонну розмову з Трампом. А ще він виступить з промовою про результати виборів.

Мапа президентських виборів у США

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

До слова, інавгурація новообраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року.

Теги: вибори у США Камала Гарріс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поштовим та достроковим очним голосуванням в США скористалось вже біля 70 млн. виборців
Ранні голоси на користь Гарріс: що це значить для остаточного результату
4 листопада, 19:25
Дональд Трамп та Камала Гарріс
Все, що кажуть Трамп і Гарріс, обнулиться 6 листопада
31 жовтня, 18:02
Від співпраці відмовилася низка авторів: 20 колумністів назвали рішення «жахливою помилкою та відступом від базових принципів, за які цю газету люблять». 
Washington Post не підтримала жодного з кандидатів на виборах США. Чим це обернулося для видання
29 жовтня, 10:30
Головні події ночі 6 листопада
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
В 2020 році Трамп оголосив себе переможцем рано вранці після дня виборів і за три дні до того, як про результати повідомили перші телеканали
Трамп може передчасно оголосити себе президентом. Демократи готують відповідь
2 листопада, 20:53
Медведєв: «При спробі зупинити війну Трампа може чекати на доля Кеннеді»
Соратник Путіна гарантує: Трамп не зупинить війну в Україні
3 листопада, 09:08
Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп виголосив промову
Трамп оголосив про свою перемогу на виборах
Сьогодні, 09:57
Загалом у Трампа зараз 267 голосів виборників, тоді як для перемоги у виборах потрібно 270
Вибори в США: кого підтримав ключовий штат Пенсильванія
Сьогодні, 10:18
Трамп також пообіцяв, що зробить США «кращими, ніж вони коли-небудь були»
Трамп заявив, що збирається припинити війни
Сьогодні, 11:44

Політика

Гарріс визнає поразку на виборах у вечірній промові – Reuters
Гарріс визнає поразку на виборах у вечірній промові – Reuters
«Європа має терміново взяти відповідальність». Глава МЗС Польщі прокоментував перемогу Трампа
«Європа має терміново взяти відповідальність». Глава МЗС Польщі прокоментував перемогу Трампа
Названо ключові теми саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті
Названо ключові теми саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті
Євросоюзу потрібна власна армія? Прем’єр-міністр Люксембургу виступив із заявою
Євросоюзу потрібна власна армія? Прем’єр-міністр Люксембургу виступив із заявою
Угруповання ХАМАС висунуло вимогу до США на тлі перемоги Трампа
Угруповання ХАМАС висунуло вимогу до США на тлі перемоги Трампа
Орбан пропонує запровадити нову європейську стратегію щодо України
Орбан пропонує запровадити нову європейську стратегію щодо України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
51K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
17K
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
14K
Вибори в США. Онлайн результати на карті

Новини

Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Сьогодні, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua