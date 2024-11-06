Гарріс визнає поразку на виборах у вечірній промові – Reuters
Гарріс виступатиме о 18:00 за Вашингтоном
Віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові ввечері 6 листопада визнає програш на президентських виборах. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Виступ Гарріс, як зазначається, запланований на 18:00 за Вашингтоном (01:00 7 листопада за Києвом).
Раніше повідомлялося, що Гарріс хотіла виголосити свою переможну промову на території університету Говарда, але після поразки від Дональда Трампа вона виступить зовсім в іншому місці.
Також Камала Гарріс готується зателефонувати Трампу, щоб визнати свою поразку на виборах. Байден також планує телефонну розмову з Трампом. А ще він виступить з промовою про результати виборів.
Мапа президентських виборів у США
Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.
Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.
До слова, інавгурація новообраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року.
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