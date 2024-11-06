Суд продовжив голосування на дільниці в Пенсильванії, яку «замінували» невідомі

Пенсильванія є одним із ключових штатів у голосуванні за президента США

У Пенсильванії, одному з ключових штатів на президентських виборах США, суд ухвалив продовжити роботу виборчої дільниці, яка була тимчасово зупинена через повідомлення про замінування. Про це повідомляє CNN.

«Суддя штату Пенсильванія ухвалив рішення продовжити голосування в окрузі Клірфілд до 21:00 (за місцевим часом – ред.), після того як на виборчій дільниці в адміністративній будівлі було отримано повідомлення про загрозу вибуху», – йдеться в повідомленні.

Загалом голосування в штаті тривало до 20:00 (3:00 за київським часом).

До цього губернатор Пенсильванії Джош Шапіро на пресконференції повідомив, що на виборчі дільниці по всьому штату надійшло кілька повідомлень про замінування. Однак він додав, що наразі «жодної реальної загрози» для населення не існує.

Ні губернатор, ні правоохоронці не розкрили інших подробиць щодо погроз.

До слова, результати виборів у США вже почали надходити у міру закриття дільниць в окремих штатах. Виходячи з перших даних екзит-полів, Камала Гарріс і Дональд Трамп в цілому по країні, а також в окремих семи штатах, що вагаються, мають майже однаковий рівень підтримки. Трампу уже віддали перемогу в Кентуккі, Індіані, Західній Вірджинії, Гарріс – у штаті Вермонт.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.