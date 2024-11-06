Гарріс привітала Трампа з перемогою на виборах – AP

Гарріс говорила з Трампом про важливість мирної передачі влади

Кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс привітала республіканця Дональда Трампа з перемогою на виборах. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на неназваного співрозмовника з команди Гарріс.

За словами співрозмовника агенції, чинна віцепрезидентка США обговорила з майбутнім президентом важливість мирної передачі влади.

Мапа президентських виборів у США

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 292 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові ввечері 6 листопада визнає програш на президентських виборах.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.