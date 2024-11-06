Трамп отримав необхідну кількість голосів для перемоги на виборах

Трамп забезпечив собі другий термін майже через чотири роки після того, як покинув Білий дім

Демократка Камала Гарріс набрала 224 голосів виборників

За республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Про це повідомляє AP.

Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.

Зазначимо, що, згідно з законодавством США, для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Таким чином, Трамп забезпечив собі другий термін майже через чотири роки після того, як покинув Білий дім.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп напередодні вже заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Політик наголосив, що перемагає в усіх ключових «хитких» штатах і нібито забезпечить собі 315 голосів виборників.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також заявив, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп став обраним президентом США.

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.