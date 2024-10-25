Зеленський відхилив візит генсека ООН до України – AFP

Після Казані Гутерріш хотів приїхати в Україну, але президент Зеленський не підтвердив його візит

Як зазначив неназваний посадовець в Офісі президента, Гутерріша не пустять в Україну, зокрема через «приниження здорового глузду і міжнародного права в Казані»

Президент України Володимир Зеленський відхилив візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до країни через його участь у саміті БРІКС у Росії. Про це повідомляє AFP з посиланням на високопоставлене джерело в Офісі президента.

У четвер на саміті БРІКС, організованому Росією в Казані, Гутерріш говорив про «справедливий мир» в Україні, закликаючи у своїй промові перед російським диктатором Володимиром Путіним. Але його участь у зустрічі 20 світових лідерів, включаючи президента Китаю Сі Цзіньпіна і прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді «викликала гнів у Києві», зазначають журналісти.

«Після Казані (Гутерріш) хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тож Гутерріша тут не буде, зокрема через приниження здорового глузду і міжнародного права в Казані», – сказало джерело.

Як заявляє ООН, під час переговорів з Путіним у Казані Гутерріш повторив, що «російське вторгнення в Україну було порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй і міжнародного права».

Нагадаємо, Гутерріш у четвер виступив на саміті БРІКС у Казані, а пізніше мав двосторонню зустріч із Путіним. На саміті БРІКС у Казані до об'єктивів камер журналістів потрапив обурливий момент: генсек ООН Антоніу Гутерріш не лише тисне руку диктатору Володимиру Путіну, але й вітально нахиляється в його бік. Фото одразу почало ширитися мережею. Попри те, що Путін перебуває в міжнародній ізоляції, а також Міжнародний кримінальний суд оголосив його у розшук за депортацію українських дітей з окупованих територій, Антоніу Гутерріш все одно прибув до Казані.

МЗС України критично оцінило поїздку Гутерріша на саміт БРІКС до Росії. Він як офіційна особа відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, однак прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. На переконання України, це неправильний вибір, що не сприяє справі миру та шкодить репутації ООН.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на візит генсека ООН в Казань.

«Сьогодні, у День Об’єднаних Націй, це важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації. Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення», – каже президент.

Раніше заступник речника генсека ООН Фархан Гак заявив, що поїздка Антоніу Гутерреша в Росію на саміт БРІКС у Казані є «стандартною практикою». При цьому позиція Генсека ООН стосовно російської війни проти України залишається незмінною.

До слова, британське видання The Telegraph зазначає, що рішення генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша відвідати саміт БРІКС у Росії, організований Володимиром Путіним, демонструє подвійні стандарти ООН і дає Путіну таку необхідну йому респектабельність і визнання.