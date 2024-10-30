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Українські парламентарії будуть спостерігачами на виборах президента США

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Українські парламентарії будуть спостерігачами на виборах президента США
За словами Кравчук, спостерігачами на виборах президента США також будуть кілька її колег по парламенту
фото: Євгенія Кравчук, Facebook

Нардепка уточнила, що українські парламентарії будуть спостерігачами у складі місії ОБСЄ

Українські парламентарії працюватимуть у складі спостережної місії ОБСЄ на виборах президента США. Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук (фракція «Слуга народу»), інформує «Інтерфак-Україна»  

«Я ще в США їду спостерігачем на вибори», – сказала Кравчук на брифінгу в середу.

За словами Кравчук, спостерігачами на виборах президента США також будуть кілька її колег по парламенту.

Пізніше нардеп уточнила агентству «Інтерфакс-Україна», що українські парламентарії будуть спостерігачами у складі місії ОБСЄ.

Як повідомлялося, президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. 

Нагадаємо, за тиждень до дня виборів президента США вже проголосувало понад 50 млн американців.

До цього, 28 жовтня, стало відомо про дострокове голосування президента США Джо Байдена. Чинний американський лідер явно не схвалює кандидата від Республіканської партії як свого наступника. Байден додав, що Трамп дозволяє собі висловлювання, недостойні глави держави. Вибори 47-го президента США відбудуться 5 листопада.

Як повідомлялося, відрив віцепрезидентки США Камали Гарріс від експрезидента Дональда Трампа скоротився на фінальному відрізку президентських перегонів у США. Демократка випередила республіканця на один відсотковий пункт – 44% проти 43%.

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Теги: США вибори у США партія Слуга народу Євгенія Кравчук

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