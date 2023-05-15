Бинти та хриплий голос. З’явилося відео з Лукашенком після чуток про хворобу

Говорять, що в Олександра Лукашенка сильна вірусна інфекція, яка спричинила інфекційно-алергічний міокардит

Лукашенко сьогодні вперше за п’ять днів з’явився на публіці

Telegram-канали «Пул первого», який висвітлює діяльність самопроголошеного президента Білорусі, опублікував відео з ним.

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На відео білоруський диктатор обговорює ситуацію у повітряному просторі навколо Білорусі. Проте голос його хриплий та дуже здавлений, а на лівій руці бандаж.

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Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше за п’ять днів з’явився на публіці. Перед цим востаннє його бачили 9 травня – і, схоже, тоді йому відчутно нездужалося.

9 травня Лукашенко приїхав до Москви на військовий парад і взяв участь у покладанні квітів до Вічного вогню, проте потім пропустив обід із Путіним і вирушив назад до Мінська. Там самопроголошений очільник Білорусі також відвідав церемонію покладання квітів до монумента Перемоги, але вимовляти традиційну промову не став – натомість виступив міністр оборони.

Під час московського параду на руці Лукашенка помітили пов'язку. Також журналісти звернули увагу, що білоруського президента від Красної площі до Вічного вогню відвезли машиною, тоді як лідери інших країн вирушили туди пішки. Крім того, 14 травня Лукашенко пропустив захід на честь Дня прапора, герба та гімну Білорусі.

Представник кабінету з транзиту влади Павло Латушко, у білоруського диктатора сильна вірусна інфекція, яка спричинила інфекційно-алергічний міокардит.

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Офіційних повідомлень про стан здоров'я Лукашенка досі немає.