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Лікарі госпіталізували Лукашенка після зустрічі з Путіним: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Лікарі госпіталізували Лукашенка після зустрічі з Путіним: деталі
президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко
фото з відкритих джерел

 Стан  Олександра Лукашенка було визнано нетранспортабельним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко госпіталізований у критичному стані після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив білоруський опозиціонер Валерій Цепкало.

Лукашенка після зустрічі з Путіним за зачиненими дверима терміново доправили в Центральну клінічну лікарню Москви, де зараз він і перебуває. На повернення його зі стану, оціненого лікарями як критичний, були спрямовані найкращі фахівці. 

«Для лікування Лукашенка у Москві залучили провідних фахівців. Проведено процедури з очищення крові, стан Лукашенка визнано нетранспортабельним. Організовані зусилля з порятунку білоруського диктатора мали на меті розвіяти спекуляції щодо нібито причетності Кремля до його отруєння. Незалежно від того, одужає він чи ні, лікарі попереджають про можливість рецидивів», – повідомив білоруський опозиціонер. 

Валерій Цепкало закликав світову спільноту зробити усе можливе задля проведення у Білорусі чесних виборів. 

Пізніше Цепкало додав, що спостерігається спроба пояснити перебування Лукашенка в Центральній клінічній лікарні Москви управління справами президента РФ медичним обстеженням.

«Поява такої версії цілком природна, як спроба приховати реальний стан пацієнта, який, як і раніше, залишається важким. Попередні випадки здоров'я, що похитнулося, так само намагалися замовчати. Так і в цьому випадку, щоб не викликати підозри, його літак був навіть відправлений до Мінська», – стверджує опозиціонер.

Нагадаємо, президент Білорусії Олександр Лукашенко, коментуючи чутки про свою хворобу, закликав припинити подібні міркування та запевнив, що вмирати не збирається. 

Також самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі в межах двосторонніх домовленостей. 

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Теги: зброя Олександр Лукашенко ядерна зброя отруєння літак президент

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