Лікарі госпіталізували Лукашенка після зустрічі з Путіним: деталі

Стан Олександра Лукашенка було визнано нетранспортабельним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко госпіталізований у критичному стані після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив білоруський опозиціонер Валерій Цепкало.

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Лукашенка після зустрічі з Путіним за зачиненими дверима терміново доправили в Центральну клінічну лікарню Москви, де зараз він і перебуває. На повернення його зі стану, оціненого лікарями як критичний, були спрямовані найкращі фахівці.

«Для лікування Лукашенка у Москві залучили провідних фахівців. Проведено процедури з очищення крові, стан Лукашенка визнано нетранспортабельним. Організовані зусилля з порятунку білоруського диктатора мали на меті розвіяти спекуляції щодо нібито причетності Кремля до його отруєння. Незалежно від того, одужає він чи ні, лікарі попереджають про можливість рецидивів», – повідомив білоруський опозиціонер.

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Валерій Цепкало закликав світову спільноту зробити усе можливе задля проведення у Білорусі чесних виборів.

Пізніше Цепкало додав, що спостерігається спроба пояснити перебування Лукашенка в Центральній клінічній лікарні Москви управління справами президента РФ медичним обстеженням.

«Поява такої версії цілком природна, як спроба приховати реальний стан пацієнта, який, як і раніше, залишається важким. Попередні випадки здоров'я, що похитнулося, так само намагалися замовчати. Так і в цьому випадку, щоб не викликати підозри, його літак був навіть відправлений до Мінська», – стверджує опозиціонер.

Нагадаємо, президент Білорусії Олександр Лукашенко, коментуючи чутки про свою хворобу, закликав припинити подібні міркування та запевнив, що вмирати не збирається.

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Також самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі в межах двосторонніх домовленостей.