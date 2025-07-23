У Стамбулі стартував третій раунд переговорів України та Росії

Українську делегацію очолює секретар РНБО, російську – помічник Путіна

У Стамбулі стартував третій раунд мирних перемовин української та російської делегацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, російську – помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський. Раніше Умєров та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели зустріч із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, де скоординували позиції з турецькими партнерами напередодні подальших перемовин.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що сторони досягли важливих результатів у перших двох раундах переговорів, зокрема обмінялися меморандумами щодо припинення вогню. За його словами, обміни полоненими отримали позитивну оцінку міжнародної спільноти, а технічні контакти між делегаціями тривають. Туреччина й надалі забезпечуватиме безпечне середовище для діалогу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговори з Росією в Стамбулі. До неї увійшли 14 осіб – представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та розвідки.

Зустріч української та російської делегації відбудеться у Стамбулі сьогодні, 23 липня. За словами президента, ключовими темами переговорів стануть: повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, і підготовка зустрічі лідерів.

До слова, Кремль вигадав виправдання, чому Путін не зустрічається з Зеленським. Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським лише після того, як Україна скасує заборону на переговори з очільником Кремля.

Як відомо, Росія поширює наратив про нібито нелегітимність українського уряду та парламенту. Це може стати однією із «причин», чому Кремль може відмовитись вести переговори. Путін та інші кремлівські чиновники неодноразово заявляли, що Зеленський нібито є нелегітимним лідером згідно з Конституцією України, і що всі українські уряди з 2014 року також є нелегітимними.

Тим часом Конституція та закон України чітко зазначають, що в країні не можна проводити вибори, поки діє воєнний стан, і що українська влада не може скасувати воєнний стан, поки існує «загроза нападу або небезпека для державної незалежності України та її територіальної цілісності».