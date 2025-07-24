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Переговори у Стамбулі: глава МЗС Туреччини розповів про головний результат

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Переговори у Стамбулі: глава МЗС Туреччини розповів про головний результат
Українська і російська делегації втретє зустрілись у Стамбулі
фото: x.com/hakanfidan

Хакан Фідан повідомив про головні домовленості між українською та російською сторонами під час зустрічі у Стамбулі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відзначив конструктивність третього раунду переговорів між Києвом та Москвою, що завершився в Стамбулі, і їхню орієнтованість на досягнення результатів. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку Фідана у соцмережі X.

За словами міністра, під час переговорів сторонами було вирішено вжити додаткових заходів щодо обміну військовополоненими та останками солдатів, а також взаємної репатріації цивільних осіб та дітей. Було досягнуто домовленості про обмін ще однією групою військовополонених, щонайменше 1200 осіб з кожної сторони.

Делегації також обговорили можливі кроки для активізації технічних обговорень щодо припинення вогню та зближення своїх позицій. Зокрема, було вирішено вивчити ідею створення робочих груп з політичних, гуманітарних та військових питань.

«Обговорення, загалом, відобразили конструктивну та орієнтовану на результат траєкторію, що є позитивним знаком. Переговорний процес вимагає терпіння. Це додає ще одну цеглинку до спільного бажання сторін знайти рішення. Кожне нове досягнення наближає сторони до миру», – написав Фідан.

Міністр закордонних справ зазначив, що досягнутий 23 липня прогрес «є ще одним кроком до консолідації спільної волі до врегулювання» війни в Україні

Глава турецького МЗС знову наголосив, що Туреччина має намір і надалі продовжувати активно підтримувати всі зусилля, спрямовані на досягнення миру. «Наша країна, яка прагнула до вирішення з першого дня війни, продовжуватиме працювати над встановленням міцного миру між Росією та Україною», – зазначив Фідан.

Нагадаємо, Україна та представники країни-агресорки Росії у середу в Стамбулі провели третій раунд двосторонніх переговорів, він тривав близько години.

Українську делегацію очолював секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, російську – помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський. Раніше Умєров та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели зустріч із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, де скоординували позиції з турецькими партнерами напередодні подальших перемовин.

До слова,  Україна запропонувала влаштувати зустріч Зеленського і Путіна. На переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. 

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Теги: Туреччина Україна Андрій Єрмак переговори Рустем Умєров обмін соцмережі Стамбул

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