Бельгія належить до 13 держав-членів «коаліції F-16», яка планує поставити ці винищувачі Києву

Країна також почала навчання українських технічних фахівців оперативному обслуговуванню парку винищувачів

Рада міністрів Бельгії схвалила в п'ятницю, 29 березня, військову допомогу Україні в розмірі 100 млн євро для обслуговування бойових літаків F-16. Про це повідомила бельгійська міністерка оборони Людивін Дедондер.

Бельгія належить до 13 держав-членів «коаліції F-16», очолюваної Нідерландами, Данією і США, яка планує поставити Києву ці багатофункціональні винищувачі. «Бельгія бере участь у цій коаліції із часу її створення», – зазначила Дедондер у своєму комюніке.

Le conseil des ministres a approuvé le 25ème paquet d'aide à l'Ukraine : 100 millions € seront alloués à la maintenance et au support des F16 dans le cadre de la coalition internationale F16

On continue ! March 29, 2024

Дедондер наголосила, що Бельгія почала навчання українських технічних фахівців оперативному обслуговуванню парку F-16 і додала, що навчання та підготовка майбутніх пілотів літака відбувається в Данії.

До слова, російський диктатор Володимир Путін, який тримає світ у постійній напрузі через погрози застосувати ядерну зброю, насправді сам дуже її боїться. За його словами, якщо передані Україні американські винищувачі F-16 для участі у війні злітатимуть із аеродромів третіх країн, ці аеродроми стануть законною ціллю для російських військових. При цьому диктатор нагадав, що F-16 може нести на борту ядерну зброю.

Раніше повідомлялося, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року. Зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Друга група, до якої також входять чотири пілоти, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає необхідну англійську термінологію перед тим, як почати навчання безпосередньо на F-16.