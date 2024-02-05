Нідерланди передадуть Україні додаткові винищувачі F-16

Вже найближчим часом Україна отримає F-16 з ракетами на 300-500 км

Нідерланди планують підготувати для України ще шість додаткових винищувачів F-16. Загалом ЗСУ отримають 24 борти. Про це повідомляє заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

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«Міністерство оборони Нідерландів готує до постачання Україні ще шість винищувачів F-16», – йдеться в заяві.

Таким чином, Збройні сили України отримають 24 літаки від Нідерландів.

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«Перевага України в повітрі має важливе значення для протидії російській агресії», – додала міністр.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що найближчим часом Україна отримує від західних союзників більш далекобійну зброю. Зокрема очікуються поставки F-16 з ракетами на 300-500 км.

Як повідомлялося, українські пілоти вже навчаються на F-16 у небі.

До слова, для навчання на літаках F-16 Україна в першу чергу відбирала пілотів, які знають англійську мову, а також мають бойовий досвід та підготовку.