Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пентагон закликав Палату представників схвалити допомогу Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Пентагон закликав Палату представників схвалити допомогу Україні
Міністр оборони Ллойд Остін зазначив, що ситуація на фронті в Україні починає змінюватися на користь Росії
фото з відкритих джерел

Браун заявив, що «Україна зараз стикається з жахливими умовами на полі бою»

Представники Пентагону зустрілися з конгресменами Палати представників США та закликали їх ухвалити військову допомогу Україні. Про це повідомляє AP.

«Незалежно від того, чи це боєприпаси, чи транспортні засоби, чи платформи, – росіяни перевершують Україну», – повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів, генерал Чарльз Браун.

Браун додав, що «Україна зараз стикається з жахливими умовами на полі бою».

Міністр оборони Ллойд Остін наголосив, що ситуація на фронті в Україні змінюється на користь Росії.

«Ми вже бачимо, як ситуація на полі бою починає дещо змінюватися на користь Росії. Ми бачимо, як вони досягають поступових успіхів. Ми бачимо, що перед українцями стоїть завдання утримати лінію», – зазначив міністр.

Конгресмен від штату Міннесота Бетті МакКоллум заявила, що «без допомоги Сполучених Штатів Україна буквально залишиться без боєприпасів, і Росія вбиватиме більше цивільних осіб в Україні».

Нагадаємо, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомляє видання CNN з посиланням на заяву спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

У записці до членів Конгресу Джонсон повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері, зокрема за українським часом – в ніч на неділю.

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.

Читайте також:

Теги: Пентагон Ллойд Остін США Україна війна військова допомога гуманітарна допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кирило Буданов заявив, що «не заперечуватиме» проти можливого розпаду Росії на дрібні частини
Буданов спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні
Сьогодні, 03:05
На запитання журналіста, чи хоче вона співпрацювати з Україною, Навальна сказала, що їй складно відповісти, адже все залежить не лише від неї
«Треба підтримувати росіян»: Навальна в інтерв'ю Time розкритикувала українську владу
Вчора, 19:58
Олександр Кабанов: Є загроза підписання нової Мюнхенської угоди
Ініціатор листа Нобелівських лауреатів на підтримку України: Те, що почав Путін, може призвести до кінця людства Інтерв’ю
9 квiтня, 10:00
Швейцарське видання проаналізувало усі чотири можливих гіпотетичних сценарії розгортання французьких військ в Україні
Швейцарське видання назвало чотири варіанти розміщення французьких військ в Україні
7 квiтня, 20:50
Олег Павлишин разом з товаришами зійшов на десятки вершин не лише в Україні, а й за кордоном
Батько трьох дітей захищав Україну до останнього. Згадаймо альпініста Олега Павлишина
6 квiтня, 09:00
На Хмельниччині було чутно вибухи
На Хмельниччині було чутно вибухи
6 квiтня, 05:02
Депутат парламенту Республіки Молдова визнав, що його країну захищає Україна
Депутат зізнався, у чому Молдова розраховує на Україну
1 квiтня, 02:20
Росія запускає хвилю чуток про нібито «новий наступ» з півночі на Україну
Загострення ситуації на Сумщині, оцінки розвідки щодо ймовірного наступу: головне за ніч
19 березня, 07:01
Наприкінці 2022 року країни «Великої сімки» та інші союзники запровадили ціновий ліміт на російську нафту у розмірі $60 за барель
Лише падіння цін на нафту може зупинити Путіна – Reuters
18 березня, 15:44

Політика

Консульство України в Лондоні внесло зміни щодо видачі паспортів біженцям
Консульство України в Лондоні внесло зміни щодо видачі паспортів біженцям
Washington Post повідомив, що пов'язує КНДР, Іран, Росію та Китай
Washington Post повідомив, що пов'язує КНДР, Іран, Росію та Китай
Пентагон закликав Палату представників схвалити допомогу Україні
Пентагон закликав Палату представників схвалити допомогу Україні
Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО – ISW
Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО – ISW
Прем’єр-міністр Латвії заявила, що Україні треба допомогти із захистом, так само як Ізраїлю
Прем’єр-міністр Латвії заявила, що Україні треба допомогти із захистом, так само як Ізраїлю
Німеччина запустила процес пошуку додаткових засобів ППО для України
Німеччина запустила процес пошуку додаткових засобів ППО для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Атака на Чернігів: момент влучання потрапив на відео
18K
Атака на завод у Казані, де РФ виробляє бомбардувальники: деталі від розвідки
12K
Великі корпорації тікають із Німеччини. Сусідня країна вдало користується моментом
11K
Закон про мобілізацію опубліковано: коли почнуть діяти нові норми
9942
Після Чернігова росіяни атакували Одесу, лунають вибухи
7409
Стала відома причина смерті письменника Дмитра Капранова

Новини

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua