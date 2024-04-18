Пентагон закликав Палату представників схвалити допомогу Україні

Міністр оборони Ллойд Остін зазначив, що ситуація на фронті в Україні починає змінюватися на користь Росії

Браун заявив, що «Україна зараз стикається з жахливими умовами на полі бою»

Представники Пентагону зустрілися з конгресменами Палати представників США та закликали їх ухвалити військову допомогу Україні. Про це повідомляє AP.

«Незалежно від того, чи це боєприпаси, чи транспортні засоби, чи платформи, – росіяни перевершують Україну», – повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів, генерал Чарльз Браун.

Браун додав, що «Україна зараз стикається з жахливими умовами на полі бою».

Міністр оборони Ллойд Остін наголосив, що ситуація на фронті в Україні змінюється на користь Росії.

«Ми вже бачимо, як ситуація на полі бою починає дещо змінюватися на користь Росії. Ми бачимо, як вони досягають поступових успіхів. Ми бачимо, що перед українцями стоїть завдання утримати лінію», – зазначив міністр.

Конгресмен від штату Міннесота Бетті МакКоллум заявила, що «без допомоги Сполучених Штатів Україна буквально залишиться без боєприпасів, і Росія вбиватиме більше цивільних осіб в Україні».

Нагадаємо, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомляє видання CNN з посиланням на заяву спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

У записці до членів Конгресу Джонсон повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері, зокрема за українським часом – в ніч на неділю.

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.