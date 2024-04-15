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Кулеба відповів на заклик США припинити атаки на російські НПЗ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Кулеба відповів на заклик США припинити атаки на російські НПЗ
Очільник МЗС відповів на заяви Заходу щодо ударів по російських НПЗ
фото: Офіс Президента

Дмитро Кулеба: «У нас через відсутність батарей Patriot росте перелік загиблих мирних громадян»

Сполучені Штати закликали Україну припинити атакувати російські нафтопереробні заводи через підвищення світових цін на нафту. Однак наразі наша держава не бачить причино-наслідкові зв'язки щодо цього. Про це сказав очільник МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону. 

Міністр зазначив, що, якщо говорити справедливо, то ракетно-дронову війну розв'язала Росія. Через це для того, щоб наша держава змогла захистити свою енергетичну систему від знищення, нам потрібні системи ППО.

«Послухав пана Остіна, дуже великий друг України, багато для нас зробив, але от в цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв'язку. Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку, але я не бачу проблем на світовому. У нас через відсутність батарей Patriot росте перелік загиблих мирних громадян. Це нікого не хвилює?», – сказав Кулеба. 

Міністр додав, що треба мислити своїми інтересами. Тому якщо партнери кажуть, що дадуть сім батарей Patriot з проханням не робити того чи іншого, тоді, за словами Кулеби, є предмет для розмови. 

«Але якщо у тебе немає цих батарей, немає пакету допомоги і при цьому тебе просять щось не робити, тоді немає предмету. Тоді про що говорити? Тоді кожен виживає як може», – зазначив міністр закордонних справ України.  

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки. Про це пише Bloomberg.

«Ці атаки можуть мати наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще бити по тактичних і оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточний бій», – сказав глава Пентагону.

Раніше Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

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Теги: Дмитро Кулеба Ллойд Остін завод міністр

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