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Орбан заявив, що його «лякає» план перемоги України й закликав ЄС розпочати перемовини з Росією

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Орбан заявив, що його «лякає» план перемоги України й закликав ЄС розпочати перемовини з Росією
«Те, що вчора виклали в українському парламенті, більше, ніж лякає», – заявив Орбан
фото: Orbán Viktor, Facebook

Орбан: «Я один з тих, хто закликає Євросоюз змінити свою нинішню стратегію»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його «лякає» план перемоги України, та закликав канцлера Німеччини та президента Франції від імені всього Євросоюзу «якнайшвидше розпочати перемовини з росіянами». Про це Орбан написав у Facebook.

«Президент Зеленський презентує свій план перемоги. Те, що вчора виклали в українському парламенті, більше, ніж лякає», – заявив Орбан.

Він додав, що закликає Євросоюз змінити свою нинішню стратегію. Орбан наполягає, що Євросоюз вступив у цю війну«з погано організованою, погано виконаною стратегією, побудованою на підставі неякісних розрахунків, за що в першу чергу несе відповідальність президентка комісії».

Угорський прем’єр наголосив, що «стратегія не працює».

«Ми програємо цю війну!.. Нам потрібно йти до мирної стратегії замість стратегії війни. Нам потрібне припинення вогню та мирні перемовини! Сьогодні закликаю канцлера Німеччини та президента Франції від імені всього Євросоюзу якнайшвидше розпочати перемовини з росіянами, щоб знайти вихід з цієї ситуації», – заявив Орбан. 

План перемоги України

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський представив план перемоги на саміті Європейського Союзу, що проходить у Брюсселі. Як заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради, Україна готова до справжньої дипломатії, однак для цього вона повинна бути сильною.  Очільник України представив пункти плану перемоги у війні проти Росії. Зеленський зауважив, що план перемоги містить засекречену частину. У першу чергу країна просить надати допомогу за цими додатками.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Учора, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час. Одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушив знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.

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Теги: міністр Віктор Орбан президент Україна війна Європейський союз Володимир Зеленський

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