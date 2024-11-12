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Сибіга вирушив до Брюсселя для важливих переговорів з ЄС та НАТО

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сибіга вирушив до Брюсселя для важливих переговорів з ЄС та НАТО
Глава МЗС України проведе низку двосторонніх переговорів з високопосадовцями ЄС і НАТО
фото: МЗС України

Міністр приділить особливу увагу рішенням союзників у рамках плану перемоги та важливості досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру на основі Формули миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 12-13 листопада відвідає Брюссель. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

За даними відомства, глава МЗС України проведе низку двосторонніх переговорів з високопосадовцями ЄС і НАТО, кандидатами на посади комісарів Єврокомісії, депутатами Європарламенту, ключовими союзниками України.

«Ключовими темами переговорів стануть зміцнення військової підтримки України, просування нашої держави до вступу в ЄС і НАТО, шляхи гарантування довгострокової євроатлантичної безпеки за підсумками президентських виборів у США» , – йдеться у повідомленні.

Міністр приділить особливу увагу рішенням союзників у рамках плану перемоги та важливості досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру на основі Формули миру.

Нагадаємо, одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями. Це необхідно, щоб допомогти українцям у Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він нагадав, що Росія утримує на своїй території тисячі українських військовополонених, цивільних заручників та депортованих дітей. При цьому Москва відмовляє міжнародним спостерігачам та медикам у доступі до них.

До слова, країни НАТО рішуче засудили рішення лідерів Росії та Північної Кореї розширити російську агресивну війну проти України. У заяві йдеться, що нарощування військової співпраці між Росією та КНДР є багаторазовим порушенням резолюцій Ради безпеки ООН. Союзники звернулися до РФ із закликом повернутися до виконання цих резолюцій.

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Теги: НАТО Брюссель Україна Європейський союз Андрій Сибіга

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