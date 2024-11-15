У Франції закінчує підготовку українська піхотна бригада «Анна Київська»

На сході Франції готуються українські бійці піхоти

На сході Франції завершується підготовка української піхотної бригади, яка отримала назву «Анна Київська». У четвер навчальний центр відвідали французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, міністр збройних сил Себастьян Лекорню та делегація українського посольства у Франції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За останні 2 роки Європа дала можливість підготувати 60 тис. українських солдатів. І ми пишаємось, що тут у Гранд-Ест також доклались до цього, а наші армійці реалізували проєкт із цілою бригадою», – зазначив міністр закордонних справ.

Лекорню зазначив, що навчання та оснащення української бригади є практичним прикладом підтримки, яку Франція надає світу. Це зобов'язання, взяте на себе президентом Еммануелем Макроном, передбачає навчання та озброєння кількох тисяч українських військових на території Франції. Разом із міністрами за демонстрацією бойового маневру рівня об'єднаної бойової групи спостерігав також Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко.

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Українські бійці проходять навчання у Франції Фото: Укрінформ

«Є серйозні підстави вважати, що навчання наших військових у Франції продовжиться, ми над цим працюємо», – зазначив він.

Посол подякував президенту Франції, а також всім французьким солдатам та офіцерам, які долучились до навчання військовослужбовців.

«Це гарний приклад для інших партнерів України у світі», – додав Омельченко.

Він також встиг поспілкуватись з командиром бригади, солдатами та офіцерами та відзначив високий рівень їхньої мотивації.

«Французи підкреслюють, що вони також багато навчились у наших ветеранів, тобто тих досвідчених воїнів, які приїхали на навчання, і цей досвід для них неоціненний, тож зараз народжується братерство та кооперація між двома арміями», – сказав Омельченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у 2025 році для студентів вишів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку. Однак першокурсників вона не стосуватиметься.

До слова, проблемою навчальних центрів ЗСУ, де готують мобілізованих, є брак інструкторів: за даними Генштабу, в середньому незайнятими є близько 25% інструкторських вакансій.