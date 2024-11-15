Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Франції закінчує підготовку українська піхотна бригада «Анна Київська»

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Франції закінчує підготовку українська піхотна бригада «Анна Київська»
Українська піхотна бригада навчається у Франції
Фото: Укрінформ

На сході Франції готуються українські бійці піхоти

На сході Франції завершується підготовка української піхотної бригади, яка отримала назву «Анна Київська». У четвер навчальний центр відвідали французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, міністр збройних сил Себастьян Лекорню та делегація українського посольства у Франції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За останні 2 роки Європа дала можливість підготувати 60 тис. українських солдатів. І ми пишаємось, що тут у Гранд-Ест також доклались до цього, а наші армійці реалізували проєкт із цілою бригадою», – зазначив міністр закордонних справ.

Лекорню зазначив, що навчання та оснащення української бригади є практичним прикладом підтримки, яку Франція надає світу. Це зобов'язання, взяте на себе президентом Еммануелем Макроном, передбачає навчання та озброєння кількох тисяч українських військових на території Франції. Разом із міністрами за демонстрацією бойового маневру рівня об'єднаної бойової групи спостерігав також Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко.

6 фото
На весь екран
Українські бійці проходять навчання у Франції
Фото: Укрінформ

«Є серйозні підстави вважати, що навчання наших військових у Франції продовжиться, ми над цим працюємо», – зазначив він.

Посол подякував президенту Франції, а також всім французьким солдатам та офіцерам, які долучились до навчання військовослужбовців.

«Це гарний приклад для інших партнерів України у світі», – додав Омельченко.

Він також встиг поспілкуватись з командиром бригади, солдатами та офіцерами та відзначив високий рівень їхньої мотивації.

«Французи підкреслюють, що вони також багато навчились у наших ветеранів, тобто тих досвідчених воїнів, які приїхали на навчання, і цей досвід для них неоціненний, тож зараз народжується братерство та кооперація між двома арміями», – сказав Омельченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у 2025 році для студентів вишів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку. Однак першокурсників вона не стосуватиметься.

До слова, проблемою навчальних центрів ЗСУ, де готують мобілізованих, є брак інструкторів: за даними Генштабу, в середньому незайнятими є близько 25% інструкторських вакансій.

Читайте також:

Теги: міністр Європа Франція посол навчання озброєння армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряні сили ЗСУ інформуватимуть про повітряні тривоги у Viber
Сповіщення від ЗСУ про повітряні загрози з'являться ще в одному месенджері
Вчора, 19:42
В Туреччині запрацювало нове почесне консульство України
В Туреччині запрацювало нове почесне консульство України
10 листопада, 00:56
Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
8 листопада, 01:42
У Євросоюзі може з'явитися своя розвідслужба для протидії зовнішнім загрозам
У Євросоюзі може з'явитися нова служба розвідки – Bloomberg
25 жовтня, 08:46
Велика Британія і Німеччина об'єднуються в обороні
Британія та ФРН мають намір підписати «історичну» оборонну угоду – Times
21 жовтня, 09:38
Марк Рютте заявив, що Україна приєднається до Альянсу
Членство в НАТО. Який висновок можна зробити після заяви нового генсека Альянсу
18 жовтня, 09:09
Герой України Олександр Кроковець: Я прийшов до ТЦК і промовчав, що у мене друга група інвалідності
Герой України Олександр Кроковець: Я прийшов до ТЦК і промовчав, що у мене друга група інвалідності Інтерв’ю
17 жовтня, 17:00
У Покровську живе більше 12 тис. людей
Начальник Донецької ОВА повідомив, скільки людей залишається у Покровську
17 жовтня, 01:15
За словами точицького, протягом останніх років мала би бути створена база, відповідно до якої митці могли би виїжджати за кордон, але її немає
Кожен п’ятий діяч культури, що їде за кордон, не повертається – міністр культури
15 жовтня, 16:11

Політика

США виводять із Певденної Кореї легендарні штурмовики A-10: яка їхня подальша доля
США виводять із Певденної Кореї легендарні штурмовики A-10: яка їхня подальша доля
США регулярно передаватимуть зброю Україні, щоб встигнути використати $7,1 млрд
США регулярно передаватимуть зброю Україні, щоб встигнути використати $7,1 млрд
Трамп залучає на найвищі посади лояльних для себе осіб, але без досвіду – Reuters
Трамп залучає на найвищі посади лояльних для себе осіб, але без досвіду – Reuters
Росіяни грозяться не допускати експертів МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС
Росіяни грозяться не допускати експертів МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС
США все ще не підтримують далекобійні удари України по РФ – Держдеп
США все ще не підтримують далекобійні удари України по РФ – Держдеп
Війська КНДР не брали участі в останніх штурмах росіян на Курщині – РНБО
Війська КНДР не брали участі в останніх штурмах росіян на Курщині – РНБО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Лавров про ініціативи Трампа щодо завершення війни: Мінські угоди, тільки в новій упаковці
102K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
76K
Курахівський плацдарм ЗСУ доживає останні дні
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024
7729
Меджліс зробив заяву про «компроміси» щодо українських територій
6788
Одержувачі держвиплат залишаться у виграші від кризи в Німеччині

Новини

15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Вчора, 15:12
Федерація роботодавців перелічила негативні наслідки зупинки бронювання
Вчора, 12:10
Україна та США обговорюють розширення потужностей Хмельницької АЕС
Вчора, 10:55
На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
Вчора, 07:25
Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua