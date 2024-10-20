Посадовець НАТО пояснив, чому Україну поки що не запрошують до Альянсу

Конноллі визнав, що українці відчувають певну нетерплячість щодо членства в НАТО, але ситуація на полі бою залишається складною

Україна перебуває на «невідворотному шляху» до вступу в Альянс. Однак війна, яка триває на її території, є головною перешкодою для цього. Про це заявив президент Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі, повідомляє «Радіо Свобода».

«Я думаю, що ми маємо це вирішити, ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО», – підкреслив Конноллі.

Він також зазначив, що як НАТО, так і уряд США, підтримують прагнення України до членства.

«НАТО дуже чітко вказало і уряд моєї країни, США, також чітко вказав – ми вітаємо ідею, щоб Україна приєдналася до НАТО. Те, що ми називаємо «невідворотна стежка» до цього членства», – сказав він.

Конноллі також визнав, що українці відчувають певну нетерплячість щодо членства в НАТО, але ситуація на полі бою залишається складною.

«Але ми маємо, ясна річ, складну і трагічну ситуацію на теренах України. І цим є присутність там російських військ і російська окупація. Це має бути вирішено», – додав він.

Конноллі наголосив, що вступ України в НАТО має охоплювати всю її територію, включно з окупованими частинами.

«Ми не знаємо, яким буде результат цією боротьби, ми знаємо, на який результат ми сподіваємось. І саме тому НАТО і уряд США виділили великі ресурси і встановили партнерство з нашими братами й сестрами в Україні, щоб вони вистояли і відновили повний суверенітет над всією своєю територією», – заявив Конноллі.

Відповідаючи на запитання про можливість запрошення України до НАТО до кінця президентського терміну Джо Байдена, Конноллі зазначив, що цей процес потребує консультацій з іншими членами Альянсу.

«Президент Байден із симпатією поставився – і ставиться – щодо українських устремлінь, включно з членством в НАТО. І він би мав позитивне ставлення до цього. Але чи вдасться він до конкретних дій без консультацій з іншими союзниками по НАТО – це було б неможливим. І знову ж таки, він сфокусований на пріоритетах», – підкреслив Конноллі.

Основний пріоритет на даний момент, за його словами, – це завершення насильства, яке російські війська здійснюють на українських територіях.

Окремо Конноллі прокоментував відносини між США та Німеччиною у питанні членства України в НАТО.

«Німеччина є гарним союзником. Знаєте, скептицизм приходить і відходить. Можу вам сказати, виходячи з моїх розмов з канцлером Олафом Шольцем. Він дуже твердо підтримує цілі НАТО і німецькі прагнення цілком збігаються з американськими цілями стосовно України», – зазначив він.

Нагадаємо, щоб застосувати п'яту статтю статуту Альянсу та стати на захист країн Балтії у разі вторгнення російської армії, знадобиться не менше 10 днів.

Раніше ексочільник Пентагону розповів, за якої умови США можуть вдарити по Росії.

Також міністр оборони Нідерландів назвав умову вступу України до НАТО.