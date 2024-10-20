Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Посадовець НАТО пояснив, чому Україну поки що не запрошують до Альянсу

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Посадовець НАТО пояснив, чому Україну поки що не запрошують до Альянсу
президент Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі
фото з відкритих джерел

Конноллі визнав, що українці відчувають певну нетерплячість щодо членства в НАТО, але ситуація на полі бою залишається складною

Україна перебуває на «невідворотному шляху» до вступу в Альянс. Однак війна, яка триває на її території, є головною перешкодою для цього. Про це заявив президент Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі, повідомляє «Радіо Свобода».

«Я думаю, що ми маємо це вирішити, ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО», – підкреслив Конноллі.

Він також зазначив, що як НАТО, так і уряд США, підтримують прагнення України до членства.

«НАТО дуже чітко вказало і уряд моєї країни, США, також чітко вказав – ми вітаємо ідею, щоб Україна приєдналася до НАТО. Те, що ми називаємо «невідворотна стежка» до цього членства», – сказав він.

Конноллі також визнав, що українці відчувають певну нетерплячість щодо членства в НАТО, але ситуація на полі бою залишається складною.

«Але ми маємо, ясна річ, складну і трагічну ситуацію на теренах України. І цим є присутність там російських військ і російська окупація. Це має бути вирішено», – додав він.

Конноллі наголосив, що вступ України в НАТО має охоплювати всю її територію, включно з окупованими частинами.

«Ми не знаємо, яким буде результат цією боротьби, ми знаємо, на який результат ми сподіваємось. І саме тому НАТО і уряд США виділили великі ресурси і встановили партнерство з нашими братами й сестрами в Україні, щоб вони вистояли і відновили повний суверенітет над всією своєю територією», – заявив Конноллі.

Відповідаючи на запитання про можливість запрошення України до НАТО до кінця президентського терміну Джо Байдена, Конноллі зазначив, що цей процес потребує консультацій з іншими членами Альянсу.

«Президент Байден із симпатією поставився – і ставиться – щодо українських устремлінь, включно з членством в НАТО. І він би мав позитивне ставлення до цього. Але чи вдасться він до конкретних дій без консультацій з іншими союзниками по НАТО – це було б неможливим. І знову ж таки, він сфокусований на пріоритетах», – підкреслив Конноллі.

Основний пріоритет на даний момент, за його словами, – це завершення насильства, яке російські війська здійснюють на українських територіях.

Окремо Конноллі прокоментував відносини між США та Німеччиною у питанні членства України в НАТО.

«Німеччина є гарним союзником. Знаєте, скептицизм приходить і відходить. Можу вам сказати, виходячи з моїх розмов з канцлером Олафом Шольцем. Він дуже твердо підтримує цілі НАТО і німецькі прагнення цілком збігаються з американськими цілями стосовно України», – зазначив він.

Нагадаємо, щоб застосувати п'яту статтю статуту Альянсу та стати на захист країн Балтії у разі вторгнення російської армії, знадобиться не менше 10 днів.

Раніше ексочільник Пентагону розповів, за якої умови США можуть вдарити по Росії

Також міністр оборони Нідерландів назвав умову вступу України до НАТО.

Читайте також:

Теги: Німеччина окупація суверенітет президент Україна українці радіо війна Свобода міністр запрошення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський відвідав завод у Пенсільванії
Візит Зеленського до США. Чи можна було уникнути скандалу?
27 вересня, 13:22
До комендатури ЗСУ телефонує багато людей, чиї родичі залишилися на території Курської області
Росія відмовляється евакуювати своїх громадян із Курщини, – речник комендатури ЗСУ
24 вересня, 14:57
За словами бойової медикині, армія має змінюватися під потреби жінок, тому що це необхідно країні
Співачка та бойова медикиня пояснила, чому війську потрібні жінки
29 вересня, 20:15
У Гамбурзі перекрито залізничний вокзал через підозру на небезпечний вірус у пасажира
У Гамбурзі перекрито залізничний вокзал через підозру на небезпечний вірус у пасажира
2 жовтня, 23:36
Новий міністр розвитку громад і територій вже взявся перебудовувати вертикаль під себе
Шмигалю підсадили наступника. Таємна місія віцепрем’єра Олексія Кулеби
10 жовтня, 09:15
Німеччина активно демонструє ознаки рецесії
Німеччина може до кінця року відчути рецесію – Bloomberg
16 жовтня, 19:11
ППО, артилерійські системи та боєприпаси: США надали Україні пакет допомоги на $425 млн
ППО, артилерійські системи та боєприпаси: США надали Україні пакет допомоги на $425 млн
16 жовтня, 20:50
ЗСУ за добу знищили 48 дронів противника
Втрати ворога станом на 18 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
18 жовтня, 08:11
Владислав Андріанов разом з Марʼяною Чечелюк перебував на «Азовсталі»
Обмін полоненими: додому повернувся коханий поліцейської Мар'яни Чечелюк
Вчора, 14:36

Події в Україні

Викривач рекордного хабаря отримав від держави понад 13 млн гривень винагороди
Викривач рекордного хабаря отримав від держави понад 13 млн гривень винагороди
Посадовець НАТО пояснив, чому Україну поки що не запрошують до Альянсу
Посадовець НАТО пояснив, чому Україну поки що не запрошують до Альянсу
У збитій над Україною північнокорейській ракеті виявлено західні деталі
У збитій над Україною північнокорейській ракеті виявлено західні деталі
Керівник Бюро економічної безпеки у Полтавській області задекларував літак та 30 земельних ділянок
Керівник Бюро економічної безпеки у Полтавській області задекларував літак та 30 земельних ділянок
За добу енергетики ДТЕК повернули світло 14 тис. родин після обстрілів
За добу енергетики ДТЕК повернули світло 14 тис. родин після обстрілів
ЗСУ: ситуація у Курській області змінюється щогодини
ЗСУ: ситуація у Курській області змінюється щогодини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2024
7911
Стало відомо, куди Росія пошле воювати солдат із Північної Кореї
6834
Шестиразовий олімпійський чемпіон повідомив, що в нього рак у термінальній стадії
3479
Пентагон відреагував на відправку військ КНДР в Україну
3344
Ідентифіковано інженера з КНДР, присутнього на запуску російських ракет по Україні

Новини

Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві двічі за ніч оголошували повітряну тривогу
Сьогодні, 03:17
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:00
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 08:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua