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У бункері «Хезболли» у Бейруті знайдено золото на $500 млн – генерал ЦАХАЛу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У бункері «Хезболли» у Бейруті знайдено золото на $500 млн – генерал ЦАХАЛу
Контр-адмірал Даніель Хагарі продемонстував розташування бункера Хезболли під лікарнею Аль-Сахель
фото: ЦАХАЛ

«Хезболла» приховує мільйони доларів у золоті та готівці в бункері під лікарнею Бейрута

У бункері «Хезболли», розташованому під лікарнею «Ас-Сахель» у бейрутському районі Дахія зберігається щонайменше півмільярда доларів готівкою та у вигляді золотих злитків. Про це на спеціальному брифінгу заявив речник ЦАХАЛу бригадний генерал Даніель Хагарі, пише The Times of Israel.

Брифінг був присвячений недавнім атакам ВПС Ізраїлю щодо фінансової інфраструктури «Хезболли» в Лівані, включаючи Бейрут. Генерал продемонстрував 3D-візуалізацію низки об'єктів, які не були атаковані, один з них розташований під лікарнею в Бейруті.

«Бункер розташований прямо під лікарнею «Ас-Сахель» у серці Бейрута – Дахії. По обидва боки від будівлі (лікарні, –  «Главком») можна бачити вхід і вихід у тунельні шахти, які ведуть до бункеру… У ньому є приміщення, ліжка, інфраструктура для тривалого перебування, а також можливість вести бойові дії з-під землі… За наявними оцінками, усередині цього бункера зберігається щонайменше півмільярда доларів готівкою та в золоті. Ці гроші могли б піти на відновлення ліванської держави», – сказав Хагарі.

Ізраїльські ВПС продовжують спостерігати за бункером, зазначив генерал. Він закликав громадян Лівану та уряд країни, а також міжнародні організації та інститути не дозволяти «Хезболлі» зберігати «терористичні засоби під лікарнею». За даними Хагарі, у ніч на понеділок ВПС Ізраїлю атакували 20 об'єктів фінансової інфраструктури «Хезболли» в Лівані, більшість із них перебували в Дахії.

Нагадаємо, Сполучені Штати хотіли б, щоб Ізраїль зменшив інтенсивність атак на столицю Лівану Бейрут та його навколишні райони, оскільки це призводить до значної кількості жертв серед цивільних. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

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Теги: міністр Ізраїль гроші інфраструктура золото Ліван Ллойд Остін

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Політика

У бункері «Хезболли» у Бейруті знайдено золото на $500 млн – генерал ЦАХАЛу
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