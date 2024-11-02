У жовтні понад десять приватних шкіл з підготовки операторів БпЛА пройшли атестацію

За жовтень сертифіковано більше десяти шкіл для операторів дронів

У Міністерстві цифрової трансформації підтвердили сертифікацію шкіл, які готуватимуть операторів БпЛА для Міноборони

У жовтні понад десять приватних шкіл з підготовки операторів БпЛА отримали державну сертифікацію. Про це у Телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Лише в жовтні понад 10 приватних шкіл БпЛА отримали сертифікацію», – зазначив Федоров.

За його словами, зважаючи на поточну динаміку, всі приватні школи БпЛА можуть пройти сертифікацію до початку 2025 року.

Урядовець додав, що навчання в сертифікованих школах проходить за програмою, розробленою відповідно до вимог Міноборони. Для отримання сертифікації школа повинна мати дрони для практичного навчання майбутніх пілотів та досвідчених викладачів. Кожна школа видає випускникам сертифікати, які є підставою для присвоєння військово-облікової спеціальності.

За словами Федорова, сертифікація приватних шкіл дає більше можливостей підприємцям і змінює стандарт якості освіти в цій сфері.

Раніше Міноборони повідомило, що вперше видало офіційний дозвіл для приватної школи операторів БПЛА. Його за спрощеною процедурою отримала київська Global Drone Аcademy.

Зауважимо, що на початку жовтня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє створенню сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів.

До слова, у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.