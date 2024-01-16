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Зеленський домовився з главою Єврокомісії про скринінг українського законодавства

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський домовився з главою Єврокомісії про скринінг українського законодавства
Зеленський та фон дер Ляєн обговорили ключові пріоритети порядку денного відносин між Україною та ЄС
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський та голова Єврокомісії домовилися про черговий крок на шляху до відкриття переговорів щодо членства України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися про початок скринінгу українського законодавства. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

У ході переговорів Зеленський та фон дер Ляєн обговорили ключові пріоритети порядку денного відносин між Україною та ЄС, насамперед у питанні фактичного початку переговорів про вступ до ЄС.

«Голова української держави та голова Європейської комісії домовилися про початок скринінгу українського законодавства, що є черговим кроком на шляху до відкриття переговорів щодо членства України в Євросоюзі», – йдеться в повідомленні.

Також окрему увагу сторони приділили темі рішення про надання Україні 50 млрд євро від ЄС на саміті, що відбудеться 1 лютого. Зеленський заявив, що сподівається на консенсус у цьому питанні.

Нагадаємо, сьогодні, 16 січня, президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Зокрема, Зеленський вже встиг виступити зі спеціальним зверненням. Під час промови Зеленський заявив, що російська агресія стосується не лише України. Можливі напрямки агресії РФ дедалі більше прояснюються.

Крім того, президент України розповів, скільки років російський диктатор Володимир Путін вкрав у світу.

До слова, як зазначила фон дер Ляєн, Росія «зазнає невдачі» як у військовому, так і в економічному плані.

Теги: Єврокомісія закон Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн Європейський союз

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