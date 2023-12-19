Що буде з Україною, якщо президентом США стане Трамп? Прогноз Зеленського
Політика Трампа сильно вплине на перебіг війни в Україні
Можливе обрання Трампа президентом США сильно вплине на перебіг війни в Україні. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.
«У Трампа точно буде інша політика, якщо він буде президентом Сполучених Штатів. Лідер має вплив», – спрогнозував глава держави.
За його словами, можливе обрання Трампа президентом США сильно вплине на перебіг війни в Україні.
«Американська політика стане більш економною та орієнтованою на внутрішні проблеми», – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 грудня, президент Володимир Зеленський проводить велику пресконференцію з метою підбити підсумки 2023-го, другого року повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, глава держави розповів про новий план мобілізації.
Крім того, президент заявив, що міжнародні партнери не підведуть Україну, про що свідчать плани допомоги від союзників на 2024 рік.
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