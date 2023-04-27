Голосування щодо геноциду українців: які держави проігнорували резолюцію ПАРЄ (список)

Одна держава проголосувала проти

Голосування за резолюцію ПАРЄ щодо примусової депортації українських дітей в Росію не підтримала лише одна держава – Норвегія. Про це повідомив народний депутат та член постійної делегації Верховної Ради ПАРЄ Олексій Гончаренко у Telegram.

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Нардеп зауважив, що три країни взагалі проігнорували голосування.

«По-перше, як я вже писав, один голос проти і це - представниця Норвегії. По-друге, Туреччина, Азербайджан, Кіпр, Монако та Вірменія не ратифікували Римський статут, тому очікувалось, що вони можуть проголосувати проти. Але бачимо, що Монако проголосували «за» резолюцію, а от Вірменія, Туреччина та Кіпр не голосували взагалі. Сховались?», – написав Ганчаренко.

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Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою засуджується примусова депортація українських дітей до Росії. Також ПАРЄ визнала самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.