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Просто неба, але з комфортом? Влада Ірландії показала, куди виселяє українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Просто неба, але з комфортом? Влада Ірландії показала, куди виселяє українських біженців
Вид з висоти пташиного польоту на місце майбутнього табору для українців у Страдбаллі
фото: Niall Carson/PA Wire

Українцям обіцяють, що жити восени у наметі у Ірландії їм буде максимально зручно

В Ірландії із 5 вересня українських біженців почнуть поетапно розміщувати у наметах, що використовуються для проведення фестивалю «Електричний пікнік». Про це пише IrishMirror з посиланням на рішення влади.

Департамент інтеграції Ірландії підтвердив газеті, що на початку вересня підписав контракт на використання об'єкта у Страдбаллі  (селище в Ірландії,  в графстві Ліїш, провінція Ленстер) для розміщення до 750 біженців протягом шести тижнів.

У пояснювальній записці йдеться, що «ділянка оточена з усіх боків безпечним парканом» і «кожному жителю буде видано бейджик на шнурку з посвідченням особи з фотографією, яку вони мають пред'явити на вхід та вихід».

«Захищений майданчик буде пристосований для розміщення низки наметів із сімейною конфігурацією на 3 та 6 осіб у міру необхідності». 

Також наметове містечко буде укомплектовано командою, яка включатиме менеджера об’єктів, менеджера громади, соціальний персонал, персонал служби харчування, прибиральниць, охорону  та медичний персонал.

Місцева влада також хоче створити намет, у якому буде місце для розваг та відпочинку дітей.

Представник Департаменту інтеграції підтвердив, що з лютого 2021 року 92,4 тис. українців поселилися в державному житлі у Ірландії. Понад 10 тис. біженців прибули з України з травня, в середньому 650 людей прибувають на тиждень. За оцінками, протягом наступних кількох тижнів можуть продовжувати прибувати до 500 осіб щотижня. 

Посадові особи Департаменту інтеграції заявили, що зараз існує «значна нестача ліжок», а житло в туристичному секторі «заповнено», і є замало нових варіантів. Пропозиції комерційного житла також скорочуються «місяць за місяцем». Також біженці мають залишити студентські гуртожитки, адже у коледжах Ірландії починається новий навчальний рік. 

Нагадаємо, в Ірландії до кінця серпня повністю закінчиться вільне житло для українських біженців

Наразі чиновники визначають локації, де зможуть встановити наметові містечка. Підбирають місце, де можна буде розгорнути табір, подібний до Gormanston Camp. Його торік так само використовували для розміщення біженців у Ірландії. Найближчими тижнями до 2 тис. українців у Ірландії можуть залишитися без житла. Уряд країни продовжує шукати альтернативні варіанти поселення для біженців.

До слова, українські біженці, які проживають у готелях та інших місцях з обслуговуванням, повинні щодня платити за харчування €10 з дорослого і €5 з дитини. Українські біженці, які проживають у готелі в західноірландському графстві Мейо, висловили занепокоєння у зв'язку з розпорядженням уряду про те, що вони повинні платити за власне харчування. Про це повідомляє видання Independent.

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Теги: Ірландія українці житло влада харчування табір біженці

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