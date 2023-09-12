Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Литва видаватиме білорусам спеціальні паспорти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Литва видаватиме білорусам спеціальні паспорти
Тимчасовий паспорт дозволить білоруським мігрантам виїжджати і в'їжджати до Литви
фото ілюстративне

Офіційно в Литві проживає понад 58 тис. громадян Білорусі

Білоруські емігранти в Литві, яких Мінськ позбавив права на отримання нових паспортів, зможуть отримати спеціальні литовські проїзні документи. Про це пише AP.

Зазначається, що такі паспорти будуть видаватися громадянам Білорусі, які мають право проживати в Литві, але не мають закордонного паспорта або відповідного проїзного документа. Це дозволить їм виїжджати і в'їжджати до Литви.

«Паспорт іноземця дійсний більше одного року, але, можливо, цей термін може бути довшим, якщо парламент вирішить збільшити його», – сказав заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічус.

Наразі офіційно в Литві проживає понад 58 тис. громадян Білорусі, зокрема члени опозиції до режиму Лукашенка.

До слова, раніше повідомлялося, що міністерство оборони Латвії пропонує зміцнити кордон із Білоруссю за допомогою протитанкових мін, танкових зубів, залізобетонних конструкцій та інших перешкод. 

Також один із білоруських прикордонників зайшов на територію Польщі і намагався випиляти дірку у паркані на кордоні.

Теги: Литва Білорусь мігранти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За добу 9 вересня з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 15 людей
На польських прикордонників напали люди в білоруській формі
10 вересня, 20:56
Польський службовець Станіслав Жарин наголошує, що Росія намагається створити картину, нібито Польща загрожує їй у військово-політичному сенсі
Польща очікує провокацій з боку Росії та Білорусі під час виборів
9 вересня, 00:50
Представники двох країн які беруть участь у війні проти України можуть не взяти участь у Олімпійських іграх
Чи будуть росіяни та білоруси на Олімпійських іграх: позиція Макрона однозначна
8 вересня, 15:33

Соціум

Литва видаватиме білорусам спеціальні паспорти
Литва видаватиме білорусам спеціальні паспорти
Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила 2,8 тис. осіб
Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила 2,8 тис. осіб
У Португалії вулиці затопило вином (відео)
У Португалії вулиці затопило вином (відео)
Росія знайшла заміну дрону «Ланцет»
Росія знайшла заміну дрону «Ланцет»
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
«Як петарда у руках»: експерт помітив дивну деталь землетрусу у Марокко
«Як петарда у руках»: експерт помітив дивну деталь землетрусу у Марокко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
60K
Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни
49K
Чи підтримують росіяни свою армію: несподівані результати опитування
17K
Бойко намагався реанімувати заборонену ОПЗЖ
7514
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта
7261
В України не буде щасливого кінця війни – Зеленський

Новини

Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту