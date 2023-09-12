Литва видаватиме білорусам спеціальні паспорти

Офіційно в Литві проживає понад 58 тис. громадян Білорусі

Білоруські емігранти в Литві, яких Мінськ позбавив права на отримання нових паспортів, зможуть отримати спеціальні литовські проїзні документи. Про це пише AP.

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Зазначається, що такі паспорти будуть видаватися громадянам Білорусі, які мають право проживати в Литві, але не мають закордонного паспорта або відповідного проїзного документа. Це дозволить їм виїжджати і в'їжджати до Литви.

«Паспорт іноземця дійсний більше одного року, але, можливо, цей термін може бути довшим, якщо парламент вирішить збільшити його», – сказав заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічус.

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Наразі офіційно в Литві проживає понад 58 тис. громадян Білорусі, зокрема члени опозиції до режиму Лукашенка.

До слова, раніше повідомлялося, що міністерство оборони Латвії пропонує зміцнити кордон із Білоруссю за допомогою протитанкових мін, танкових зубів, залізобетонних конструкцій та інших перешкод.

Також один із білоруських прикордонників зайшов на територію Польщі і намагався випиляти дірку у паркані на кордоні.