Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Вибори» на окупованих територіях: Центр нацспротиву повідомив, яку мету переслідує Кремль

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Вибори» на окупованих територіях: Центр нацспротиву повідомив, яку мету переслідує Кремль
фото з відкритих джерел

Під час проведення контрольованих Кремлем псевдовиборів планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію

Перед так званими «виборами» в тимчасово окупованій Луганській області військомати отримали вказівку прискорити процес збору інформації для так званого «військового обліку» місцевого населення. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Під час проведення контрольованих Кремлем псевдовиборів планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію.

Зазначається, що саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на «виборчих дільницях» в тому числі українські паспорти та посвідчення водія.

«Центр національного спротиву закликає оминати утворені окупантами "виборчі дільниці", й за можливості залишити своє помешкання на період осіннього загострення у ворога, адже вибори потрібні Кремлю лише як пропагандистська картинка, а їх результати визначені заздалегідь», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія має намір провести «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня. Як свідчать пропагандисти, відбуватимуться вибори «депутатів законодавчих зборів та представницьких органів муніципальних утворень». 

Нагадаємо, центрвиборчком РФ уже готується до початку президентської виборчої кампанії. Найближчі президентські вибори у РФ мають відбутися 17 березня 2024 року.

До слова, у вересні 2022 року окупанти вже розпочинали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії. 

Читайте також: 

 

Теги: росіяни населення військомат вибори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єгор Смирнов, військком та депутат невеликого містечка Южне на Одещині
Військком-хабарник на фронті. Що не так з цією ситуацією
5 серпня, 12:04
Сезон у Криму провалено: росіяни більше не хочуть відпочивати, навіть із знижками
Сезон у Криму провалено: росіяни більше не хочуть відпочивати, навіть із знижками
7 серпня, 15:26
Дубінський після допиту звинуватив Офіс президента у політичному замовленні проти нього
Рандеву у Барселоні. Дубінський вийшов з допиту і звинуватив у всьому... президента (відео)
4 серпня, 17:59
Речник Повітряних сил ЗСУ не знає обставин та наслідок вибухів у Криму 12 серпня
«Не просто так перекривають рух»: Ігнат прокоментував вибухи біля Кримського мосту
13 серпня, 11:17
Окупанти готуються до нової хвилі примусової мобілізації на сході України
Окупанти готуються до нової хвилі примусової мобілізації на сході України
15 серпня, 04:20
Росіяни обговорюють між собою, як їм уникнути мобілізації
Росіяни вигадали спосіб уникнути мобілізації (перехоплення)
12 серпня, 04:37
Заступнику командира батальйону загрожує до 12 років в'язниці
Змушував підлеглих будувати дім. Посадовець військової частини на Одещині отримав підозру
18 серпня, 11:28
Міша Коллінз
Зірка серіалу «Надприродне» у свій день народження попросив про цінний подарунок для України
21 серпня, 22:35
Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський
ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на півдні. Тарнавський повідомив деталі
Вчора, 01:15

Події в Україні

«Вибори» на окупованих територіях: Центр нацспротиву повідомив, яку мету переслідує Кремль
«Вибори» на окупованих територіях: Центр нацспротиву повідомив, яку мету переслідує Кремль
Буданов розповів, скільки Росія уразила авіації ЗСУ за перші дні війни
Буданов розповів, скільки Росія уразила авіації ЗСУ за перші дні війни
Росія вивела на бойове чергування у Чорне море ракетоносій
Росія вивела на бойове чергування у Чорне море ракетоносій
Тарнавський розповів про втрати ворога на південному напрямку
Тарнавський розповів про втрати ворога на південному напрямку
Зеленський: є важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів
Зеленський: є важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів
Окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблий й постраждалі
Окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблий й постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Названо категорію осіб, яких Україна повертатиме з-за кордону першими
68K
Забрати автокефалію в України? Вселенський патріарх відповів на підступи Москви
21K
Мобілізованих буде більше: Міноборони оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до служби
11K
У Краматорську жінка зробила селфі на фоні ракети, наслідки не забарилися
9120
Інцидент із гелікоптером на польсько-білоруському кордоні. Розвідка відреагувала
7452
Розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)

Новини

Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Сьогодні, 04:55
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
2 вересня, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
2 вересня, 06:37

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту