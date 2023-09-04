«Вибори» на окупованих територіях: Центр нацспротиву повідомив, яку мету переслідує Кремль

Під час проведення контрольованих Кремлем псевдовиборів планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію

Перед так званими «виборами» в тимчасово окупованій Луганській області військомати отримали вказівку прискорити процес збору інформації для так званого «військового обліку» місцевого населення. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

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Під час проведення контрольованих Кремлем псевдовиборів планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію.

Зазначається, що саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на «виборчих дільницях» в тому числі українські паспорти та посвідчення водія.

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«Центр національного спротиву закликає оминати утворені окупантами "виборчі дільниці", й за можливості залишити своє помешкання на період осіннього загострення у ворога, адже вибори потрібні Кремлю лише як пропагандистська картинка, а їх результати визначені заздалегідь», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія має намір провести «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня. Як свідчать пропагандисти, відбуватимуться вибори «депутатів законодавчих зборів та представницьких органів муніципальних утворень».

Нагадаємо, центрвиборчком РФ уже готується до початку президентської виборчої кампанії. Найближчі президентські вибори у РФ мають відбутися 17 березня 2024 року.

До слова, у вересні 2022 року окупанти вже розпочинали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.