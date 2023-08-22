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Псевдовибори. Окупанти роздали інструкції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Псевдовибори. Окупанти роздали інструкції
РФ готує псевдовибори на окупованих територіях на вересень
фото ілюстративне

Люди зможуть проголосувати при наявності будь-якого документа

Російські окупанти поширили інструкції щодо проведення «виборів» на окупованій частині Херсонської області. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Люди зможуть проголосувати при наявності будь-якого документа.

«З огляду людини, що пройшла не одні вибори що скажу – мрія «карсельника». Дивно, що квитанцію за комунальні послуги не визнали достатнім документом. Чекаємо на окупованих територіях явку на мільйони та 105% за «Єдину Росію», – написав Андрющенко.

Псевдовибори. Окупанти роздали інструкції фото 1

Раніше повідомлялося, що РФ завозить на окуповані території гастролерів для імітації «виборів».

Нагадаємо, кремлівський окупаційний режим планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року. Головне управління розвідки України звернулося до українців, які залишилися на окупованих територіях, і закликало повідомляти інформацію стосовно псевдовиборів.

Теги: вибори окуповані території росія

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