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Стало відомо, як і коли створять трибунал над Лукашенком та Путіним

Надія Карбунар
glavcom.ua
Стало відомо, як і коли створять трибунал над Лукашенком та Путіним
Путін та Лукашенко мають постати перед міжнародним судом
фото з відкритих джерел

Дискусія відбувається нині на рівні експертів у межах Основної групи держав

Формат майбутнього міжнародного трибуналу над очільником Кремля Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком узгоджуватимуть шляхом широкої дискусії. Про це сказала генеральна секретарка Ради Європи, хорватська політикиня Марія Пейчинович-Бурич в інтерв'ю для «Еспресо».

За словами Пейчинович-Бурич, дискусія відбувається нині на рівні експертів у межах Основної групи держав. Поки не настав момент, коли учасники Основної групи остаточно вирішать, як і коли створювати трибунал.

До обговорення, на її думку, потрібно залучити «якомога більше міжнародних організацій».

«Включаючи судові установи, такі як МКС (Міжнародний кримінальний суд) та інші. Думаю, більш широка дискусія про те, що було б найкращим рішенням і як до цього рухатися, після досягнення згоди, надасть легітимності майбутньому трибуналу, коли він буде сформований», – сказала Марія Пейчинович-Бурич.

Вона додала, що дискусії є ґрунтовними і справді розглядаються всі можливі способи створення трибуналу.

«Це потрібно, щоб після прийняття остаточного рішення, він міг почати ефективно функціонувати», – сказала генеральна секретарка Ради Європи.

Нагадаємо, координаційна група з 38 країн розглядає варіант створення так званого інтернаціоналізованого трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також модель трибуналу на підставі резолюції Генасамблеї ООН. Інтернаціоналізований трибунал може судити за українським законодавством, яке передбачає заочне засудження, проте надає Путіну імунітет. Водночас створенню трибуналу через ООН може завадити позиція низки країн.

Теги: Олександр Лукашенко путін модель імунітет трибунал

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