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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Вбивство Навального

glavcom.ua
Російський диктатор продовжує знищити своїх опонентів
колаж з відкритих джерел

Це остаточне знищення опозиційного політика і попередження всім: так буде з кожним

•1•

Це вбивство. Як мінімум, доведення до смерті. Хоча, може і пряме вбивство. Ніякого міжнародного розслідування росіяни не допустять.

•2•

Це остаточне знищення опозиційного політика і попередження всім: так буде з кожним.

•3•

Це спроба передати прапор лідера опозиції Надєждіну-Даванкову. Надєждіна спробують зробити головним лібералом, задача якого розколоти відносно стабільні 23% антивоєнної мовчазної опозиційної маси. В Росії є 23% антипутінської (анти системної) опозиції.

Влада вважає, що ерзац-опозиціонер Надєждін може стати новим лідером для частини цих людей і переведе їх із розряду «мовчати проти влади в розряд тих, хто мовчить і сумнівається. І, таким чином, буде зроблена спроба створити двоголову квазіопозицію.

Більш радикального в риториці і повністю лояльного, але в російській політичній термінології «несистемного» Надєждіна і «системного» Даванкова (партія «Нові люди»), які має всі шанси зайняти друге місце на виборах з результатом 4-6%.

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Теги: Олексій Навальний путін Борис Надєждін вбивство

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