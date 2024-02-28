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Смерть Навального: стало відомо, де та коли відбудеться похорон

Катерина Іванова
glavcom.ua
Смерть Навального: стало відомо, де та коли відбудеться похорон
Тіло Олексія Навального віддали його матері Людмилі лише минулої суботи, 24 лютого
фото з відкритих джерел

Спершу прощання з політиком планувалося на 29 лютого

Відспівування російського опозиціонера Олексія Навального відбудеться 1 березня у церкві московського спального району Мар'їно, де в політика була квартира. Поховають політика на Борисівському цвинтарі. Про це повідомляє прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Відспівування Олексія відбудеться у церкві ікони Божої Матері «Втамуй мої печалі» у Мар'їно 1 березня о 14.00. Приходьте заздалегідь. Похорон пройде на Борисівському цвинтарі», – написала Ярмиш.

Директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов розповів, що похорони планувалися на 29 лютого. Проте цього дня призначене оприлюднення послання Федеральним зборам президента РФ Володимира Путіна.

«І швидко з'ясувалося, що на 29 лютого немає жодної людини, яка могла б викопати могилу. У Кремлі розуміють, що Путін зі своїм посланням нікому не буде потрібен у день прощання з Олексієм», – пояснює Жданов.

За його словами, саме тому вони перенесли прощання на 1 березня. 

Напередодні соратники Навального розповіли, що не можуть знайти у Москві залу для проведення церемонії прощання з політиком через відмову ритуальних агенцій та майданчиків надавати їм таку послугу. За словами Ярмиш, у деяких організаціях їм заявили, що приміщення зайняте, в інших відмовили у наданні послуг при згадці прізвища опозиціонера.

Тіло Олексія Навального віддали його матері Людмилі лише минулої суботи, 24 лютого.

Також російська опозиція заявила, що Навальний був убитий за декілька днів до обміну. Пропозицію про обмін Навального Володимиру Путіну запропонував Роман Абрамович, як неформальний перемовник.

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Теги: путін політика Олексій Навальний опозиція квартира похорон диктатор

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