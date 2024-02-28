Смерть Навального: стало відомо, де та коли відбудеться похорон

Спершу прощання з політиком планувалося на 29 лютого

Відспівування російського опозиціонера Олексія Навального відбудеться 1 березня у церкві московського спального району Мар'їно, де в політика була квартира. Поховають політика на Борисівському цвинтарі. Про це повідомляє прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш на своїй сторінці у соцмережі Х.

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«Відспівування Олексія відбудеться у церкві ікони Божої Матері «Втамуй мої печалі» у Мар'їно 1 березня о 14.00. Приходьте заздалегідь. Похорон пройде на Борисівському цвинтарі», – написала Ярмиш.

Директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов розповів, що похорони планувалися на 29 лютого. Проте цього дня призначене оприлюднення послання Федеральним зборам президента РФ Володимира Путіна.

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«І швидко з'ясувалося, що на 29 лютого немає жодної людини, яка могла б викопати могилу. У Кремлі розуміють, що Путін зі своїм посланням нікому не буде потрібен у день прощання з Олексієм», – пояснює Жданов.

За його словами, саме тому вони перенесли прощання на 1 березня.

Напередодні соратники Навального розповіли, що не можуть знайти у Москві залу для проведення церемонії прощання з політиком через відмову ритуальних агенцій та майданчиків надавати їм таку послугу. За словами Ярмиш, у деяких організаціях їм заявили, що приміщення зайняте, в інших відмовили у наданні послуг при згадці прізвища опозиціонера.

Тіло Олексія Навального віддали його матері Людмилі лише минулої суботи, 24 лютого.

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Також російська опозиція заявила, що Навальний був убитий за декілька днів до обміну. Пропозицію про обмін Навального Володимиру Путіну запропонував Роман Абрамович, як неформальний перемовник.