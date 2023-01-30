Україна має подолати Путіна. НАТО звернулося до Південної Кореї із проханням

Керівництво Альянсу натякнуло Сеулу, що перемога українців продемонструє авторитарним лідерам всього світу, що вони не можуть силою отримати все, що хочуть

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, перебуваючи у понеділок з візитом у Сеулі, закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України, ставлячи у приклад інші країни, які змінили свою «політику ненадання зброї». Про це пише Reuters.

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«Я закликаю Республіку Корея активізувати питання військової підтримки. Зрештою, рішення приймати вам, але я скажу, що кілька союзників по НАТО, що сповідували політику ніколи не експортувати зброю в країни, що перебувають у конфлікті, зараз змінили цю політику», – акцентував Єнс Столтенберг.

Під час зустрічей із високопоставленими посадовими особами Південної Кореї він наголошував на тому, що події в Європі та Північній Америці взаємопов’язані з іншими регіонами.

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Приміром, Сеул підписав чимало угод про постачання танків, літаків та іншої зброї члену Польщі. Але відмовляється надавати зброю Україні через те, що в нашій країні йде війна. Генеральний секретар НАТО зазначив, що Німеччина, Швеція та Норвегія мали подібну політику, але змінили її.

«Якщо ми не хочемо, щоб самодержавство і тиранія перемогли, то їм потрібна зброя, це реальність», – сказав він.

Він окремо зазначив, що «надзвичайно важливо», щоб Росія не виграла цю війну. І важливо це не лише для українців, а й для всього світу, щоб уникнути неправильного повідомлення авторитарним лідерам, у тому числі в Азії, про те, що вони можуть отримати все, що хочуть, силою.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що Сеул не надав Україні жодної летальної зброї, після того, як президент Росії Володимир Путін заявив, що таке рішення зруйнує їхні двосторонні відносини. «Ми були солідарні з міжнародним співтовариством щодо мирної гуманітарної допомоги Україні, при цьому не надавали жодної летальної зброї, але це в будь-якому випадку це наше суверенне право», – сказав Юн журналістам.