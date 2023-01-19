США працюють з країнами, які мають радянську техніку

Річардсон заявила, що США цікавить техніка, яка перебуває у справному стані

Сполучені Штати Америки шукають радянську зброю у країнах Центральної та Південної Америки. Таку заяву зробила очільниця Південного командування Збройних сил США Лора Річардсон. Про це повідомляє журналіст «Голосу Америки» Джеффа Селдіна у своєму Twitter.

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«Ми працюємо з країнами, які мають радянську техніку, щоб отримати її безкоштовно, або замінити її на техніку Сполучених Штатів», – йдеться у заяві.

Річардсон заявила, що США цікавить та техніка, яка наразі перебуває у справному стані.

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Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter заявив, що Україні необхідно надати далекобійні ракети Atacms, оскільки це дозволить зберегти тисячі життів бійців ЗСУ.

До слова, триває 330-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав чотири ракетних удари, з них два – по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області, і 15 авіаційних ударів. Окрім того, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України.