ЄС схвалив €500 млн допомоги Україні – Reuters
Офіційне рішення очікується пізніше, повідомило агентство
Рада міністрів закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Брюсселі схвалила новий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів євро через Європейський фонд миру. Про це пише агентство Reuters з посиланням на кілька дипломатичних джерел.
«Офіційне рішення буде пізніше, пояснив перед засіданням Ради ЄС глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він і низка міністрів країн Євросоюзу очікували, що 23 січня буде досягнуто політичного консенсусу в цьому питанні», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уряд Угорщини виступив проти нового, 10-го пакету антиросійських санкцій. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто не підтримує введення нового пакету санкцій проти Росії.
За його словами, введення обмежень веде «Європу в глухий кут», а ухвалення чергового пакету санкцій проти РФ було б великою помилкою. Сійярто додав, що це невигідно економічно, політично та з погляду безпеки.
Нагадаємо, раніше Угорщина спочатку заблокувала виділення Україні сьомого траншу в розмірі €500 млн з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу. Втім, за словами кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Джозвяка, Угорщина пізніше вирішила не блокувати рішення ЄС про надання Україні сьомого траншу в розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.
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