Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ЄС схвалив €500 млн допомоги Україні – Reuters

Людмила Яцюк
glavcom.ua
ЄС схвалив €500 млн допомоги Україні – Reuters
фото з відкритих джерел

Офіційне рішення очікується пізніше, повідомило агентство

Рада міністрів закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Брюсселі схвалила новий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів євро через Європейський фонд миру. Про це пише агентство Reuters з посиланням на кілька дипломатичних джерел.

«Офіційне рішення буде пізніше, пояснив перед засіданням Ради ЄС глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він і низка міністрів країн Євросоюзу очікували, що 23 січня буде досягнуто політичного консенсусу в цьому питанні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд Угорщини виступив проти нового, 10-го пакету антиросійських санкцій. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто  не підтримує введення нового пакету санкцій проти Росії.

За його словами, введення обмежень веде «Європу в глухий кут», а ухвалення чергового пакету санкцій проти РФ було б великою помилкою. Сійярто додав, що це невигідно економічно, політично та з погляду безпеки.

Нагадаємо, раніше  Угорщина спочатку заблокувала виділення Україні сьомого траншу в розмірі €500 млн з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.  Втім, за словами кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Джозвяка, Угорщина пізніше вирішила не блокувати рішення ЄС про надання Україні сьомого траншу в розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.

Читайте також: Танки для України. Німеччина робить аморальну помилку
Теги: росія війна Європа тероризм допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі в рамках програми здійснено закупівлю 35 пікапів
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
Сьогодні, 17:51
ЗСУ вдарили по базі розташування «кадирівців» на Луганщині
ЗСУ вдарили по базі розташування «кадирівців» на Луганщині
Сьогодні, 10:09
Літаки, гелікоптер та безпілотник: ЗСУ повідомили, скільки сьогодні знищили повітряних цілей ворога
Літаки, гелікоптер та безпілотник: ЗСУ повідомили, скільки сьогодні знищили повітряних цілей ворога
Сьогодні, 17:08

Економіка

ЄС схвалив €500 млн допомоги Україні – Reuters
ЄС схвалив €500 млн допомоги Україні – Reuters
Росія блокує «Зернову ініціативу»: 121 судно застрягло на Босфорі
Росія блокує «Зернову ініціативу»: 121 судно застрягло на Босфорі
Прокуратура планує арештувати майно ексголови «Нафтогазу»
Прокуратура планує арештувати майно ексголови «Нафтогазу»
Мінфін оприлюднив Меморандум із ЄС: скільки грошей отримає Україна
Мінфін оприлюднив Меморандум із ЄС: скільки грошей отримає Україна
Історична інфляція: названо причини максимального зростання цін в Японії
Історична інфляція: названо причини максимального зростання цін в Японії
Швейцарія назвала умову, за якої може передати Україні заморожені активи РФ
Швейцарія назвала умову, за якої може передати Україні заморожені активи РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Зеленський розповів про новий наступ Росії: звідки окупанти підуть на Україну
14K
Купив задешево маєток на Печерську. «Слуга» Халімон опинився у центрі скандалу
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9914
Скандал із подарунком коханій: очільник патрульних Львівщини відсторонений від посади (відео)
9394
Кандидат у президенти Чехії зробив скандальну заяву щодо нападу РФ на країни НАТО
5893
«Це повний п***ець»: окупанти обговорюють удар по мобілізованих у Макіївці

Новини

Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
Сьогодні, 17:19
Нобелівська лауретка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
Сьогодні, 17:00
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
Сьогодні, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
Сьогодні, 16:17
Уряд Угорщини виступив проти санкцій для Росії
Сьогодні, 15:48
В Одесі знайдено мертвим ексвласника ринку «Сьомий кілометр»
Сьогодні, 15:32

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту