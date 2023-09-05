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Греція продовжила тимчасовий захист для українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Греція продовжила тимчасовий захист для українців
Греція надала прихисток 25 тис. біженців від війни в Україні
фото з відкритих джерел

Попередній шестимісячний термін дії статусу завершився 4 вересня

Греція продовжила дію тимчасового захисту для українців ще на шість місяців. Рішення про це прийняв міністр міграції та притулку Греції Дімітріс Кайрідіс. Про це повідомляє ekathimerini.com.

Попередній шестимісячний термін дії статусу завершився 4 вересня. Відтепер українці користуватимуться тимчасовим захистом у Греції до 4 березня 2024 року. На стільки часу продовжать відповідні дозволи на проживання.

Для українців, які шукають притулку в цій країні, на сайті Міністерства міграції та притулку працює інформаційний портал. Інформація доступна українською, англійською та грецькою мовами.

Греція надала прихисток 25 тис. біженців від війни в Україні. Біженці мають доступ до державної медицини та освіти. Також – право на тимчасове житло у пункті прийому у Сінтікі.

На довготривале житло слід подавати заявку – є доступні об'єкти розміщення Серрес II у Північній Греції та Елефсіна в регіоні Аттика. Фінансова допомога не передбачена, але можна отримати гуманітарну допомогу від благодійних організацій.

Раніше повідомлялося, що 18 серпня, Сполучені Штати Америки продовжили дію тимчасового захисту для українських біженців на 18 місяців – до 19 квітня 2025 року. 

Теги: Греція біженці

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