Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна може отримати 100 танків Leopard. Німеччина назвала умови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна може отримати 100 танків Leopard. Німеччина назвала умови
Загальний танковий парк Leopard 1 Греції становить близько 500 машин
фото з відкритих джерел

Обмін танків може відбутись за принципом тристоронньої угоди, завдяки якій Україна отримала грецькі БМП-1, натомість Греції передали німецькі Marder 1

Українські захисники можуть отримати ще 100 танків Leopard 1 від Греції. Натомість уряд Німеччини запропонував Греції передати таку ж кількість модернізованих бронемашин. Про це повідомляє грецьке видання Flight.

Як зазначається, в обмін на застарілі Leopard 1A5 Греція може отримати модернізовані танки з італійських запасів за принципом «один до одного».

Також Німеччина візьме на себе витрати з повного ремонту на грецьких підприємствах або в будь-якому іншому місці за вибором грецького уряду.

Крім того, на ці бронемашини встановлять сучасні тепловізори, які також використовуються на Leopard 2. Танки також отримають додаткову броню.

Єдиною вимогою від Німеччини є передача справних танків, оскільки грецькі Leopard 1A5 за більш ніж три десятиліття жодним чином не проходили капітальний ремонт.

Обмін танків може відбутись за принципом тристоронньої угоди, завдяки якій Україна отримала грецькі БМП-1, натомість Греції передали німецькі Marder 1.

Загальний танковий парк Leopard 1 Греції становить близько 500 машин. Він складається, переважно, з машин у версії Leopard 1A5/GR. Проте далеко не всі з них на сьогодні знаходяться у справному стані.

Leopard 1GR фактично є модернізованими танками Leopard 1A3. що були придбані у Бундесверу у кількості 104 одиниць. Вони отримали більш сучасну систему керування вогнем EMES 12A3. Греція також має на озброєнні певну кількість Leopard 1V, які колись належали армії Нідерландів і фактично належать до покоління Leopard 1A4, що свого часу отримали нову систему керування вогнем EMES 12A3.

Раніше повідомлялося, що до України з Бельгії відправили перші танки Leopard 1, які придбала невідома держава. 

Теги: Німеччина війна Греція держава Україна танки обмін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ФРН зараз 700 тисяч українців, у півтора рази більше, ніж сирійців та в рази – ніж іракців та афганців
Чи є в наших біженців стимули повертатися в Україну?
30 липня, 14:18
Під час війни Україні важко самій на себе заробляти
«З Вашингтона не видно». Бізнес-омбудсмен пояснив, у чому помиляються західні партнери України
29 липня, 08:59
Окупанти змушують персонал Запорізькій АЕС оформляти російські паспорти
Рашисти посилили терор в окупованому Енергодарі – Генштаб
4 серпня, 06:47
З 1 серпня подано понад 1400 заяв на компенсацію за знищене житло
Компенсація за зруйноване під час війни житло. Розпочато розгляд заяв, що потрібно знати
15 серпня, 08:35
Олаф Шольц
Ракети Taurus для України: Шольц вніс ясність
12 серпня, 02:59
Житель Луцька опублікував фото з мером під час ранкової пробіжки
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
15 серпня, 11:31
РФ планує проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року
РФ завозить на окуповані території гастролерів для імітації «виборів»
19 серпня, 06:18
Росія стверджує: у літаку, що розбився, був Пригожин
Росія стверджує: у літаку, що розбився, був Пригожин
23 серпня, 20:06
Українські війська захопили деякі позиції на частині російської передової оборони
ЗСУ прорвали російську оборону і досягли центру Роботиного – ISW
22 серпня, 06:22

Політика

Україна може отримати 100 танків Leopard. Німеччина назвала умови
Україна може отримати 100 танків Leopard. Німеччина назвала умови
Полонений окупант розповів, як РФ вербує колишніх в'язнів на війну (відео)
Полонений окупант розповів, як РФ вербує колишніх в'язнів на війну (відео)
Макрон розповів, чи можлива участь Франції у війні в Україні
Макрон розповів, чи можлива участь Франції у війні в Україні
«Ви – спадкоємці великої Росії»: Папа Римський зізнався у симпатіях РФ
«Ви – спадкоємці великої Росії»: Папа Римський зізнався у симпатіях РФ
Ізраїль погрожував депортувати 10-річного українця: чим закінчилась історія
Ізраїль погрожував депортувати 10-річного українця: чим закінчилась історія
Литва збирається закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Литва збирається закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
«Чи підтримуєте ви новий наступ на Київ?» Що тепер відповідають росіяни
11K
У Кривому Розі прогриміли вибухи
11K
У одній із областей України найближчим часом буде посилено мобілізацію
9950
Найбільші світові постачальники озброєння почали переносити бізнес до однієї країни
5054
Удар по Полтавщині: жахливі наслідки (фото)

Новини

Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту