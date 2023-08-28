Україна може отримати 100 танків Leopard. Німеччина назвала умови

Обмін танків може відбутись за принципом тристоронньої угоди, завдяки якій Україна отримала грецькі БМП-1, натомість Греції передали німецькі Marder 1

Українські захисники можуть отримати ще 100 танків Leopard 1 від Греції. Натомість уряд Німеччини запропонував Греції передати таку ж кількість модернізованих бронемашин. Про це повідомляє грецьке видання Flight.

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Як зазначається, в обмін на застарілі Leopard 1A5 Греція може отримати модернізовані танки з італійських запасів за принципом «один до одного».

Також Німеччина візьме на себе витрати з повного ремонту на грецьких підприємствах або в будь-якому іншому місці за вибором грецького уряду.

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Крім того, на ці бронемашини встановлять сучасні тепловізори, які також використовуються на Leopard 2. Танки також отримають додаткову броню.

Єдиною вимогою від Німеччини є передача справних танків, оскільки грецькі Leopard 1A5 за більш ніж три десятиліття жодним чином не проходили капітальний ремонт.

Обмін танків може відбутись за принципом тристоронньої угоди, завдяки якій Україна отримала грецькі БМП-1, натомість Греції передали німецькі Marder 1.

Загальний танковий парк Leopard 1 Греції становить близько 500 машин. Він складається, переважно, з машин у версії Leopard 1A5/GR. Проте далеко не всі з них на сьогодні знаходяться у справному стані.

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Leopard 1GR фактично є модернізованими танками Leopard 1A3. що були придбані у Бундесверу у кількості 104 одиниць. Вони отримали більш сучасну систему керування вогнем EMES 12A3. Греція також має на озброєнні певну кількість Leopard 1V, які колись належали армії Нідерландів і фактично належать до покоління Leopard 1A4, що свого часу отримали нову систему керування вогнем EMES 12A3.

Раніше повідомлялося, що до України з Бельгії відправили перші танки Leopard 1, які придбала невідома держава.