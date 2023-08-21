Українські біженці в Ірландії можуть опинитися просто неба: названо причину
Українські біженці, які проживають у готелях та інших місцях з обслуговуванням, повинні щодня платити за харчування €10 з дорослого і €5 з дитини
Українські біженці, які проживають у готелі в західноірландському графстві Мейо, висловили занепокоєння у зв'язку з розпорядженням уряду про те, що вони повинні платити за власне харчування. Про це повідомляє видання Independent.
Раніше цього року уряд Ірландії оголосив, що українські біженці, які проживають у готелях та інших місцях з обслуговуванням, повинні будуть платити за харчування €10 з дорослого і €5 з дитини щодня.
Однак це рішення зустріло спротив з боку мешканців готелю Breaffy Woods поблизу Каслбару, в якому проживають 333 українські біженці та 132 заявники на отримання міжнародного захисту з інших країн.
У листі, надісланому керівництву готелю, українські мешканці заявили, що їжа не відповідає стандартам, встановленим Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і «не еквівалентна запропонованій ціні». Вони висловлюють свою «стурбованість і колективну незгоду» і стверджують, що мігранти з інших країн, які перебувають у центрі, не повинні платити за харчування.
«Адміністрація готелю не зобов'язує мешканців інших національностей платити за харчування, що можна розцінювати як дискримінацію», – йдеться в листі.
За схемою, яка була запроваджена для зменшення витрат держави, мігранти, які відмовляються платити, будуть розглядатися як такі, що відмовляються від наданого їм житла, і їх попросять виїхати.
«Пряма загроза виселення українських сімей, у разі несплати продовольчих внесків, порушує умови директиви про тимчасовий захист в країнах ЄС для осіб, переміщених в результаті російського вторгнення в Україну, згідно з якою надання житла є обов'язковим», – додається в листі.
Лист, підписаний «мешканцями приймального центру Breaffy Woods», був адресований Вілсону Берду, генеральному директору готелю.
В Ірландії перебуває близько 85 000 українських біженців, які отримали тимчасовий захист після втечі від російського вторгнення. На відміну від шукачів притулку, вони можуть працювати або претендувати на соціальні виплати, в тому числі на допомогу по безробіттю.
Українці, які проживають у Breaffy, отримали листа від Департаменту рівності 17 липня, в якому повідомлялося, що нові збори за харчування є обов'язковими. У ньому також говорилося, що будь-які витрати на прання білизни або утримання домашніх тварин «більше не будуть покриватися цим департаментом».
«Якщо ви не сплачуватимете цей внесок за харчування, постачальнику послуг з розміщення доручено повідомити про це цей департамент, і ви не зможете залишитися в цьому помешканні», – йдеться в листі.
У готелі заявили, що їм було рекомендовано переадресувати питання ЗМІ до уряду, і поширили заяву, в якій йдеться про рішення уряду від жовтня минулого року ввести плату за харчування для осіб, які користуються тимчасовим захистом у «фінансованих державою місцях проживання».
Нагадаємо, чеський уряд готує спеціальну ініціативу щодо добровільного повернення біженців до України.
До слова, у п'ятницю, 18 серпня, Сполучені Штати Америки продовжили дію тимчасового захисту для українських біженців на 18 місяців – до 19 квітня 2025 року.
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