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Фінляндія передасть Україні танки Leopard 2 лише за однієї умови

Юрій Лящук
glavcom.ua
Фінляндія передасть Україні танки Leopard 2 лише за однієї умови
Фінляндія хоче бути залучена у процесі допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Хаккянен переконаний, що кожна європейська країна повинна певною мірою брати участь у допомозі Україні

Голова Комітету з питань оборони Антті Хаккянен заявив, що Фінляндія також повинна передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо відповідне рішення ухвалять у Європі на ширшому рівні. Про це повідомляє MTV Uutis.

Хаккянен переконаний, що кожна європейська країна повинна певною мірою брати участь у допомозі Україні.

«Якщо Європа почне давати танки Україні хоч на дюйм більше, Фінляндія повинна бути залучена. Звичайно, з нашим невеликим внеском, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією», – сказав він, додавши при цьому, що багато європейських країн мають більше можливостей щодо забезпечення бронетехнікою, ніж Фінляндія.

США днями оголосили, що постачатимуть Україні танки Bradley, а Німеччина – Marder. Днями Франція також заявила, що надасть Україні бойові легкі броньовані машини. Хаккянен вважає рішення дуже важливими.

«Під час загарбницької війни Росії Німеччина була небагатослівною щодо надання Україні танків. Через угоди щодо експорту озброєнь жодна інша країна не може надати Україні добротні танки Leopard, якщо Німеччина цього не прийме», – йдеться в матеріалі фінського видання.

Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 6 січня, міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд. Із них 2,85 млрд було виділено президентом Джо Байденом на критичні потреби нашої держави в обороні, а ще 225 млн спрямував державний департамент на сприяння довгостроковому нарощуванню потенціалу України та модернізацію її армії.

Згодом Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та усім американцям за новий потужний пакет військової допомоги Україні.

До слова, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.

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Теги: росія Німеччина війна Фінляндія Україна танки

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