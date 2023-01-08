Міністр економіки Німеччини зробив заяву щодо передачі Україні танків Leopard 2

Німеччина не виключає передачу Україні танків Leopard 2 в майбутньому

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що не виключає постачання танків Leopard для підтримки Збройних сил України в майбутньому. Про це повідомляє Reuters.

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«Буде ухвалено подальші рішення. Ні, звичайно, не виключено», – сказав Хабек в ефірі німецьго телеканалу ARD, відповідаючи на запитання щодо танків Leopard для України.

Зазначено, що коментарі міністра з’явилися через два дні після того, як Німеччина заявила, що хоче доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder до кінця березня. Це рішення Хабек назвав правильним і давно назрілим.

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«Я думаю, що ця динаміка триватиме доти, доки війна динамічно розвиватиметься», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Німеччина анонсувала «фінансовий Рамштайн» для України.

Нагадаємо, голова Комітету з питань оборони Антті Хаккянен заявив, що Фінляндія також повинна передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо відповідне рішення ухвалять у Європі на ширшому рівні.