Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Огайо на заводі з виробництва вибухівки стався витік азотної кислоти

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Огайо на заводі з виробництва вибухівки стався витік азотної кислоти
Внаслідок хімічної реакції в атмосферу було викинуто токсичний діоксид азоту, який утворив помаранчеву токсичну хмару над заводом
фото: соціальні мережі

Розслідування причин витоку триває

На заводі з виробництва вибухівки Austin Powder Red Diamond у південно-східному Огайо стався масштабний витік азотної кислоти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

З резервуара витекла більша частина концентрованої речовини. Внаслідок хімічної реакції в атмосферу було викинуто токсичний діоксид азоту, який утворив помаранчеву токсичну хмару над заводом.

Місцева влада евакуювала близько 750 мешканців сусіднього села. Федеральне управління авіації США запровадило тимчасову заборону на польоти в радіусі 30 морських миль від місця аварії.

На місці працюють команди з ліквідації наслідків хімічного забруднення, а також Агентство з охорони навколишнього середовища Огайо. Ведеться цілодобовий моніторинг повітря. За попередніми даними, постраждалих чи загиблих внаслідок витоку немає. Метеорологи повідомляють, що через відсутність сильного вітру поширення токсичної хмари за межі району малоймовірне.

Розслідування причин витоку триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях, уникати перебування на відкритому повітрі та звертатися по медичну допомогу у разі симптомів отруєння.

До слова, з 1950 року виробництво хімічних речовин збільшилося у 50 разів. Вчені Стокгольмського центру сталого розвитку розповіли, що це загрожує природним екосистемам.

Дослідники заявили, що антропогенне забруднення досягло надто небезпечних рівнів. Вони прогнозують, що до 2050 року воно потроїться.

Вчені розповіли, що найбільший рівень забруднення становить пластмаса та понад 3,5 тис. синтетичних хімікатів. У них входять: пестициди, антибіотики та промислові сполуки. Це знищує комах, якими живляться тварини.

 

Читайте також:

Теги: отруєння США повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Палій заявив, що його отруїли фосфатами у березні
Відомий політолог заявив про отруєння і натякнув на тих, хто може бути причетним
8 червня, 11:52
Джерело в адміністрації президента каже, що є сподівання на примирення, але стосунки Трампа та Маска вже ніколи не будуть такими, як раніше
Трамп назвав Маска «затятим наркоманом» – WP
8 червня, 02:13
Маск і Трамп продовжують публічно сваритись
Сварка із Трампом: телеканал NBC дізнався, як може помститись Ілон Маск
6 червня, 12:44
Маск: Настав час скинути справді велику бомбу: Трамп є у файлах Епштейна
«Настав час скинути бомбу»: Маск заявив, що Трамп є у файлах Епштейна
5 червня, 23:11
Заборона повністю обмежить в'їзд громадян 12 країн
Трамп заборонив в'їзд до США громадянам 12 країн
5 червня, 03:27
Єрмак: Якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал
Українська делегація зустрілася із Келлогом у США: деталі
3 червня, 20:24
Американський військовий аналітик вважає, що війна в Україні стала тестом для глобальної військової стратегії
Як США та Китай засвоюють уроки України? Аналітик пояснив різницю
3 червня, 11:27
Рубіо погодився, що Росія є агресором у війні проти України
Рубіо уникнув відповіді на питання, чи є Путін воєнним злочинцем
21 травня, 20:18
Водночас спецпредставник Трампа Віткофф наголосив на міцних відносинах між США та Ізраїлем
Ізраїль може відмовитися від військової допомоги США – NBC
12 травня, 04:32

Соціум

В Огайо на заводі з виробництва вибухівки стався витік азотної кислоти
В Огайо на заводі з виробництва вибухівки стався витік азотної кислоти
Французькі водії подали до суду на Tesla через Ілона Маска
Французькі водії подали до суду на Tesla через Ілона Маска
Дослідження показало, де сховатися під час ядерного вибуху
Дослідження показало, де сховатися під час ядерного вибуху
Вбивство сім'ї у Бельгії: консули України відвідали підозрюваного хлопця
Вбивство сім'ї у Бельгії: консули України відвідали підозрюваного хлопця
Більшість людей не можуть створити родину своєї мрії: висновки ООН
Більшість людей не можуть створити родину своєї мрії: висновки ООН
Горіхове масло стало причиною спалаху небезпечної хвороби дітей у двох країнах ЄС
Горіхове масло стало причиною спалаху небезпечної хвороби дітей у двох країнах ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 червня 2025
19K
«Ми звільнимо Лос-Анджелес». Трамп виступив на військовій базі у Північній Кароліні
9737
Дослідження показало, де сховатися під час ядерного вибуху
8587
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
8252
Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Вчора, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Вчора, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua