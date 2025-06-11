В Огайо на заводі з виробництва вибухівки стався витік азотної кислоти

Внаслідок хімічної реакції в атмосферу було викинуто токсичний діоксид азоту, який утворив помаранчеву токсичну хмару над заводом

Розслідування причин витоку триває

На заводі з виробництва вибухівки Austin Powder Red Diamond у південно-східному Огайо стався масштабний витік азотної кислоти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

З резервуара витекла більша частина концентрованої речовини. Внаслідок хімічної реакції в атмосферу було викинуто токсичний діоксид азоту, який утворив помаранчеву токсичну хмару над заводом.

Місцева влада евакуювала близько 750 мешканців сусіднього села. Федеральне управління авіації США запровадило тимчасову заборону на польоти в радіусі 30 морських миль від місця аварії.

На заводі з виробництва вибухівки в Огайо стався витік азотної кислоти pic.twitter.com/DPOyv52zA4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 11, 2025

На місці працюють команди з ліквідації наслідків хімічного забруднення, а також Агентство з охорони навколишнього середовища Огайо. Ведеться цілодобовий моніторинг повітря. За попередніми даними, постраждалих чи загиблих внаслідок витоку немає. Метеорологи повідомляють, що через відсутність сильного вітру поширення токсичної хмари за межі району малоймовірне.

Розслідування причин витоку триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях, уникати перебування на відкритому повітрі та звертатися по медичну допомогу у разі симптомів отруєння.

До слова, з 1950 року виробництво хімічних речовин збільшилося у 50 разів. Вчені Стокгольмського центру сталого розвитку розповіли, що це загрожує природним екосистемам.

Дослідники заявили, що антропогенне забруднення досягло надто небезпечних рівнів. Вони прогнозують, що до 2050 року воно потроїться.

Вчені розповіли, що найбільший рівень забруднення становить пластмаса та понад 3,5 тис. синтетичних хімікатів. У них входять: пестициди, антибіотики та промислові сполуки. Це знищує комах, якими живляться тварини.