У Києві графіті з Єрмаком, яке розкритикували соцмережі, протрималося близько доби (фото)

Графіті із зображенням Єрмака з’явилося у столичному парку «Вербний гай», що на Дніпровській набережній Києва

У одному з парків Києва з’явилося графіті із зображенням глави Офісу президента України Андрія Єрмака. Втім, малюнок протримався недовго.

Про появу малюнку повідомив журналіст та блогер Богдан Буткевич у своєму Facebook. За його словами, зображення з’явилося у столичному парку «Вербний гай», що на Дніпровській набережній Києва.

«Чесно – ось щоб що? Можливо, у вас є варіанти. Версію про Бенксі, який раптом зафанатів від Єрмака – не пропонувати», – написав Буткевич.

Графіті із зображенням глави Офісу президента Андрія Єрмака фото: Bogdan Butkevych, Facebook

Крім того, журналіст дав точні координати того, де розташований малюнок.

Координати розташування графіті скриншот карти

Користувачі мережі почали жваве обговорення стосовно того, хто та навіщо намалював главу Офісу президента.

Користувачі мережі відреагували на появу нового муралу скриншот коментарів

скриншот коментарів

Втім, вже надвечір 26 січня в мережі з’явилося нове фото, на якому видно, що зображення замалювали, а тепер на його місці видно лише білий прямокутник. Щоправда, графіті зафарбовано не дуже якісно і за певними елементами можна вгадати, що це саме той малюнок.

Мурал у столичному парку протримався близько доби фото: Володимир Горковенко, Facebook

Нагадаємо, раніше у Києві з'явилися мурали, присвячені ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та начальнику Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирилу Буданову. Згодом з'ясувалося, що портрет ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на стіні інтернату для дітей з особливими ментальними потребами травмує дітей, оскільки до нього через паркан лізуть чимало охочих зробити фото. Через те мурал збирають прибрати, але лише з однієї стіни закладу на іншу, йдеться у статті «Главкому» «Погляд Залужного на психдиспансер. Чи прикрашають мурали столицю?».

Ще раніше картину із зображенням очільника ГУР «Буданов і чарівне жабеня» написала художниця Євгенія Гапчинська.