У Києві графіті з Єрмаком, яке розкритикували соцмережі, протрималося близько доби (фото)
Графіті із зображенням Єрмака з’явилося у столичному парку «Вербний гай», що на Дніпровській набережній Києва
У одному з парків Києва з’явилося графіті із зображенням глави Офісу президента України Андрія Єрмака. Втім, малюнок протримався недовго.
Про появу малюнку повідомив журналіст та блогер Богдан Буткевич у своєму Facebook. За його словами, зображення з’явилося у столичному парку «Вербний гай», що на Дніпровській набережній Києва.
«Чесно – ось щоб що? Можливо, у вас є варіанти. Версію про Бенксі, який раптом зафанатів від Єрмака – не пропонувати», – написав Буткевич.
Крім того, журналіст дав точні координати того, де розташований малюнок.
Користувачі мережі почали жваве обговорення стосовно того, хто та навіщо намалював главу Офісу президента.
Втім, вже надвечір 26 січня в мережі з’явилося нове фото, на якому видно, що зображення замалювали, а тепер на його місці видно лише білий прямокутник. Щоправда, графіті зафарбовано не дуже якісно і за певними елементами можна вгадати, що це саме той малюнок.
Нагадаємо, раніше у Києві з'явилися мурали, присвячені ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та начальнику Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирилу Буданову. Згодом з'ясувалося, що портрет ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на стіні інтернату для дітей з особливими ментальними потребами травмує дітей, оскільки до нього через паркан лізуть чимало охочих зробити фото. Через те мурал збирають прибрати, але лише з однієї стіни закладу на іншу, йдеться у статті «Главкому» «Погляд Залужного на психдиспансер. Чи прикрашають мурали столицю?».
Ще раніше картину із зображенням очільника ГУР «Буданов і чарівне жабеня» написала художниця Євгенія Гапчинська.
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